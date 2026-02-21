Tragedia na przejeździe, dwie osoby nie żyją! Auto wjechało pod szynobus

Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w miejscowości Susk Nowy. Dwie osoby nie żyją

Tragedia na przejeździe kolejowym w rejonie Ostrołęki! Do dramatu doszło w sobotę około godziny 18:30 w miejscowości Susk Nowy w gminie Rzekuń, w powiecie ostrołęckim. Na oznakowanym przejeździe kolejowym samochód osobowy marki Hyundai wjechał wprost pod nadjeżdżający szynobus. Jak podało RMF FM, z ustaleń przekazanych przez policję wynika, że doszło do zderzenia pojazdu z pociągiem. Siła uderzenia była na tyle duża, że dwie osoby podróżujące samochodem poniosły śmierć na miejscu. Ofiarami są 39-letnia kobieta oraz 16-letni chłopiec. Szynobusem podróżowało 17 pasażerów. Żaden z nich nie odniósł obrażeń. Przewoźnik zapewnił dla nich transport zastępczy – podstawiono drugi pociąg, którym mogli kontynuować podróż.

Nie wiadomo jeszcze, dlaczego samochód osobowy wjechał na przejazd mimo nadjeżdżającego szynobusu

Na miejscu tragedii pracują policjanci oraz prokurator. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i ustalają dokładny przebieg zdarzenia. Sprawdzane jest między innymi, czy kierująca samochodem zachowała należytą ostrożność oraz czy sygnalizacja i oznakowanie przejazdu działały prawidłowo. Przejazd kolejowy w rejonie wypadku został zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać do czasu zakończenia czynności procesowych i usunięcia skutków zdarzenia. Policja apeluje o szczególną ostrożność na przejazdach kolejowych. Nawet oznakowane miejsca wymagają bezwzględnego zatrzymania się i upewnienia, że nie nadjeżdża pociąg. W starciu z kilkudziesięciotonowym składem samochód nie ma żadnych szans. Śledztwo w tej sprawie ma wyjaśnić, co doprowadziło do tej tragedii.

