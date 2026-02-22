Tragiczny bilans mrozów. Znów zmarły dwie osoby. Policyjne statystyki przerażają!

Niskie temperatury to śmiertelne ryzyko dla osób bezdomnych, starszych oraz będących pod wpływem alkoholu.

Każdego dnia patrole policji sprawdzają miejsca, w których mogą chronić się potrzebujący.

Poprzednie sezony zimowe również zbierały tragiczne żniwo, co pokazują statystyki.

Warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy i jak zgłaszać przypadki osób narażonych na zamarznięcie.

Grupy podwyższonego ryzyka

Mundurowi nieustannie przypominają, że spadki temperatur są skrajnie niebezpieczne przede wszystkim dla ludzi dotkniętych kryzysem bezdomności. W grupie szczególnie narażonej na wychłodzenie znajdują się także seniorzy, osoby samotne oraz te, które przebywają na zewnątrz pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze regularnie kontrolują pustostany, klatki schodowe oraz inne lokalizacje, w których mogą szukać schronienia osoby potrzebujące. Patrole reagują na każde zgłoszenie, kierując zagrożonych do bezpiecznych placówek pomocowych.

- Każdego dnia policjanci patrolują ulice, pustostany, klatki schodowe i miejsca, gdzie ktoś może potrzebować pomocy. Reagują, sprawdzają, udzielają wsparcia i przekazują osoby zagrożone do bezpiecznych miejsc - podaje Komenda Główna Policji.

Służby ponawiają prośbę o empatię i zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji pod numerem alarmowym 112.

Pogoda wciąż groźna

Analiza danych pokazuje, że obecny sezon jest wyjątkowo trudny, a liczba ofiar wciąż rośnie. Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzają, że zima nie odpuszcza, szczególnie w nocy. W miniony weekend na wschodzie i południu Polski termometry wskazywały nawet -16 stopni Celsjusza. Choć w niedzielę w niektórych rejonach, zwłaszcza na zachodzie, odnotowano dodatnie temperatury sięgające 9 stopni, to duże dobowe wahania temperatury wciąż stanowią poważne zagrożenie. W nocy z piątku na sobotę mróz był szczególnie dotkliwy, a w kolejnych dniach synoptycy przewidywali zmienną aurę.

