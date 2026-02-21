Mróz sparaliżował Warszawę. Elektryczne autobusy nie wytrzymały!

Warszawę ścisnął mróz, a razem z nim przyszły kłopoty dla ekologicznej dumy stolicy! Elektryczne autobusy, które miały być symbolem nowoczesności, w starciu z zimą złapały zadyszkę. Część z nich notowała znacznie skrócone zasięgi i musiała zjeżdżać do zajezdni. Co więcej, pasażerów większości elektryków ogrzewały... piece na olej napędowy!

Od pierwszych dni stycznia Warszawiacy mierzą się z atakami mroźnej zimy. Siarczysty chłód to prawdziwy test dla ekologicznych pojazdów, które w swojej flocie ma miejski przewoźnik. Niskie temperatury mają bowiem bezpośredni wpływ na żywotność baterii zasilających autobusy. Efekt? Krótsze trasy i konieczność zmian w organizacji pracy.

Jak zapewnia jednak przewoźnik, dramatycznych scen na przystankach nie było.

Trudne warunki zimowe nie wpłynęły na realizację planów przewozowych MZA. Praktycznie wszystkie zaplanowane kursy zostały zrealizowane, mimo iż występowały incydentalne przypadki opóźnionych wyjazdów z zajezdni lub awarii skutkujących koniecznością wyjazdu autobusów rezerwowych. W przypadku części pojazdów zaobserwowaliśmy znaczny spadek zasięgów, podjęto jednak odpowiednie działania, aby zastąpić autobusy, które musiały zjechać do zajezdni − powiedział PAP rzecznik Miejskich Zakładów Autobusowych Adam Stawicki.

Okazuje się też, że „elektryczne” nie zawsze znaczy w pełni na prąd. Rzecznik zaznaczył, że w większości elektrycznych autobusów − Solarisach i dziesięciu Ursusach − wnętrze pojazdu ogrzewane jest przez tzw. webasto, czyli mały piec, w którym podgrzewane są niewielkie ilości oleju napędowego. Tylko jedna partia pojazdów marki Yutong ma ogrzewanie elektryczne.

Wszystkie nowe autobusy elektryczne, które przyjadą do Warszawy, również będą miały ogrzewanie na olej napędowy − przekazał Stawicki.

We flocie miejskiego przewoźnika znajduje się łącznie 1419 autobusów. Z tego 192 to pojazdy elektryczne, 364 gazowe, 859 z silnikiem diesla i cztery hybrydowe. Zima pokazała jedno, nawet najbardziej nowoczesna technologia musi zmierzyć się z kaprysami pogody.

