16-letnia Kasia wyszła nad zalew i przepadła. W tle romans ze znanym warszawskim mecenasem

Zaginiona 16-letnia Katarzyna Domeracka

W związku z przypadającym 25 maja Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego, polska policja przypomina dramatyczną historię Kasi Domerackiej. 16-letnia mieszkanka Warszawy zniknęła bez śladu 9 maja 2000 roku.

Jej beztroskie dzieciństwo zakończyło się brutalnie w wieku 10 lat, gdy w wypadku samochodowym zginął jej ojciec. Niedługo potem matka Kasi założyła nową rodzinę, jednak dziewczyna nie potrafiła zaakceptować ojczyma. Z tego powodu większość czasu spędzała nie w domu na Białołęce, lecz u dziadków na Mokotowie. To oni stali się dla niej oparciem w trudnych chwilach i starali się zastąpić utraconą rodzinę.

9 maja 2000 roku Kasia przebywała właśnie w mieszkaniu dziadków. Przekazała im, że planuje wyjazd nad Zalew Zegrzyński w towarzystwie znajomych. Na miejscu, spędzając czas z koleżanką i kolegą, odebrała niespodziewanego SMS-a. Pożegnała się ze znajomymi, twierdząc, że musi pilnie odejść i samodzielnie wróci do stolicy. Nigdy jednak nie dotarła do domu. Dziadkowie, zaniepokojeni jej nieobecnością o ustalonej godzinie 22, początkowo założyli, że została na noc u matki. Następnego dnia prawda okazała się znacznie gorsza – po 16-latce zaginął wszelki ślad.

Rozpoczęto szeroko zakrojone śledztwo, które szybko zaczęło odsłaniać mroczne i niepokojące fakty z życia zaginionej nastolatki.

Przyjaciel rodziny - tajemnica z pamiętników zaginionej 16-latki

Kluczowym elementem w sprawie okazał się znajomy zmarłego ojca i sąsiad rodziny – znany warszawski adwokat, określany w materiałach śledczych jako "Jan W.". Mężczyzna po tragedii zaczął pomagać rodzinie Domerackich, w tym w szczególności Kasi. Zbliżył się do niej zwłaszcza w okresie dojrzewania, gdy dziewczyna przeżywała trudności związane z brakiem akceptacji dla nowego związku matki.

Prawdziwy obraz tej relacji wyłonił się z pamiętników Kasi, odnalezionych przez śledczych. Okazało się, że pozorna opieka przerodziła się w wieloletni romans. Żonaty prawnik miał regularnie spotykać się z nastolatką w wynajmowanych apartamentach i hotelach, gdzie dochodziło do współżycia.

Z zapisków dziewczyny wynikało, że z czasem zaczęła odczuwać ciężar tego związku. Kasia zaczęła podejrzewać, że mężczyzna nie darzy jej szczerym uczuciem, a ich relacja opiera się wyłącznie na seksie. Sytuację pogarszał fakt, że adwokat konsekwentnie odmawiał rozwodu z żoną.

Śledztwo, które utknęło w martwym punkcie. Brak dowodów i zaginiony but

Podczas przesłuchań adwokat konsekwentnie zaprzeczał jakimkolwiek intymnym kontaktom z 16-latką, twierdząc, że jego relacja z dziewczyną opierała się wyłącznie na opiece. W trakcie dochodzenia wyszło jednak na jaw, że mężczyzna poddał swoje auto gruntownemu czyszczeniu, w tym praniu tapicerki. Wewnątrz pojazdu zabezpieczono włos identyczny z włosem Kasi, jednak brak cebulki uniemożliwił przeprowadzenie badań DNA.

Innym kluczowym dowodem w sprawie był but, na którym ujawniono ślady przypominające krew. Niestety, dowód ten zaginął w tajemniczych okolicznościach po przesłaniu go do laboratorium, co ostatecznie pogrzebało szanse na przełom.

Do dziś nikt nie usłyszał zarzutów, a Kasia Domeracka figuruje w policyjnych rejestrach jako osoba zaginiona od 26 lat. Policja opublikowała niedawno progresję wiekową, pokazując, jak kobieta mogłaby wyglądać w dniu dzisiejszym, gdyby wciąż żyła.

Funkcjonariusze apelują o przekazywanie wszelkich, nawet z pozoru błahych informacji mogących rzucić nowe światło na sprawę. Osoby posiadające wiedzę na temat losów zaginionej proszone są o kontakt z Policją (112) lub Fundacją ITAKA (116 000, [email protected]). Zgłoszenia można przekazywać anonimowo.

Kasia zaginęła, gdy miała zaledwie 16 lat. W tle relacja ze znanym warszawskim adwokatem:

