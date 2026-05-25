Hugo kończy 19 lat. Urodziny hipopotama w Warszawskim ZOO

Warszawskie ZOO zaprasza na wyjątkowe obchody 19. urodzin Hugona, które odbędą się już 29 maja.

Przy Hipopotamiarni odbędzie się pokazowe karmienie, opowieści opiekunów oraz konkursy, a także możliwość przyniesienia specjalnych prezentów.

Urodzinowa impreza przy Hipopotamiarni

Hugo to hipopotam nilowy mieszkający w Warszawskim ZOO od 2009 roku. Urodził się w czeskiej Ostrawie i od lat należy do największych ulubieńców odwiedzających. Jest aktywny, towarzyski i bardzo ciekawski. Według opiekunów szczególnie lubi głaskanie, drapanie po szyi oraz chłodne prysznice z ogrodowego węża. W Warszawie mieszka razem z Pelagią, która jest najstarszym hipopotamem nilowym w Polsce.

Spotkanie urodzinowe rozpocznie się o godz. 12 przy Hipopotamiarni w Warszawskim ZOO i potrwa do godz. 13. W programie przewidziano pokazowe karmienie, opowieści opiekunów o życiu hipopotamów, ciekawostki dotyczące ich diety oraz konkursy z nagrodami. Nie zabraknie również pamiątkowych gadżetów związanych z Hugonem. Organizatorzy zachęcają uczestników do przygotowania kartek urodzinowych dla solenizanta.

- Opiekunowie mają już w swojej kolekcji kartki z poprzednich lat - przypomina Warszawskie ZOO.

Można przynieść prezent dla Hugona

Osoby, które chcą zrobić hipopotamowi niespodziankę, mogą przynieść drobne upominki. ZOO zbiera fabrycznie zapakowane produkty, które trafią do Hugo. Na liście prezentów znalazły się m.in. naturalne musy owocowe i warzywne bez konserwantów, suszone płatki kwiatów, zioła, napary owocowe, agar do przygotowywania galaretek oraz masło orzechowe bez soli. Prezenty można zostawiać od 23 do 31 maja w wiklinowym koszu ustawionym przy Hipopotamiarni.

Wielkie święto w warszawskim ZOO. Hipopotamica Pelagia świętowała 37. urodziny

Powstaje kronika

Warszawskie ZOO prowadzi również zbiórkę materiałów do specjalnej kroniki poświęconej hipopotamom. Osoby posiadające zdjęcia, pamiątki czy artykuły związane z hipopotamami z warszawskiego ogrodu zoologicznego mogą przekazać je organizatorom.

Informacje dla uczestników

Urodzinowe spotkanie odbędzie się 29 maja w godz. 12–13 przy zewnętrznym basenie Hipopotamiarni lub wewnątrz obiektu - w zależności od „humoru Hugona”, jak żartują opiekunowie. Do udziału w wydarzeniu uprawnia ważny bilet wstępu do Warszawskiego ZOO. Organizatorzy zachęcają też do robienia zdjęć i dzielenia się nimi w mediach społecznościowych.