17-letni Dominik chciał tylko pomóc, teraz walczy o życie. "Czekamy na ciebie"

Dramatyczny wypadek na przystanku kolejowym Wola Bierwiecka

Do tragicznych wydarzeń doszło w minioną sobotę w godzinach przedpołudniowych. Z relacji świadków wyłania się obraz nieszczęśliwego wypadku podczas szlachetnego odruchu serca. 17-letni Dominik ruszył na pomoc kobiecie, która próbowała wyjść wózkiem na peron. W tym momencie drzwi składu niespodziewanie się zamknęły, klinując rękę chłopaka. Ruszający pociąg wciągnął nastolatka pod koła. Poszkodowany z bardzo poważnymi obrażeniami został pilnie przetransportowany do szpitala.

O szczegółach akcji ratunkowej opowiedział w rozmowie z "Super Expressem" kpt. Adrian Skrzek, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu:

"Na miejsce zadysponowano jeden zastęp Państwowej Straży Pożarnej oraz dwa zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych. W działaniach wzięło udział łącznie 17 strażaków. Osoba poszkodowana, która leżała na torowisku, została objęta opieką przez ratowników medycznych. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomocy ratownikom medycznym oraz ewakuacji około 70 osób z pociągu, który uczestniczył w zdarzeniu. Działania trwały łącznie niecałe dwie i pół godziny. Na miejscu obecne były również dwa radiowozy policji".

Wieść o dramatycznym wypadku błyskawicznie zmobilizowała lokalną społeczność. W mediach społecznościowych ruszyła lawina apeli o oddawanie krwi dla walczącego o życie licealisty. Do akcji włączyli się między innymi strażacy z OSP Dobieszyn oraz duchowni z parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu. Ci ostatni zorganizowali również specjalne nabożeństwo w intencji powrotu chłopaka do zdrowia, publikując w sieci wymowny apel:

"Dziś Dominik potrzebuje nas. Odpowiedzmy sercem - tak, jak on odpowiedział sercem, gdy ktoś potrzebował pomocy".

Szkolna społeczność czeka na 17-letniego Dominika

Los rannego nastolatka głęboko poruszył jego rówieśników i nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu. 16 lutego szkoła oficjalnie dołączyła do zbiórki krwi, instruując potencjalnych dawców, jak mogą pomóc. Najbardziej pożądana jest grupa B RH-, jednak medycy podkreślają, że każda donacja jest w tej chwili na wagę złota. Przedstawiciele szkoły wskazali, co należy zrobić w punkcie krwiodawstwa:

"Szczególnie potrzebna jest krew grupy B RH-, ale każda oddana jednostka ma znaczenie. Zgłaszając się do RCKiK w Radomiu, podczas rejestracji podaj: »Krew dla Dominika - Szpital Józefów Radom«".

Kilka dni później w sieci pojawił się kolejny, niezwykle emocjonalny wpis ze strony szkolnej społeczności. Dyrekcja, nauczyciele, a przede wszystkim koledzy z klasy 3B, przekazali Dominikowi i jego rodzinie wyrazy wsparcia. Pod internetowym postem zaroiło się od komentarzy internautów, którzy wierzą w szczęśliwy finał leczenia 17-latka.

"Dyrekcja i cała społeczność I LO im. Mikołaja Kopernika w Radomiu, a w szczególności klasa 3B wraz z wychowawcą, przesyłają Dominikowi i Jego Najbliższym ogrom siły oraz wsparcia. Dominiku, jesteśmy z Tobą całym sercem i z nadzieją czekamy na Ciebie, nieustannie wierząc w Twój powrót do zdrowia".

