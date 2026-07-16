17 tys. zł tuż po studiach. Te kierunki to prawdziwa żyła złota

17 tys. zł zaraz po studiach? To możliwe

Wybór kierunku studiów może mieć ogromny wpływ na przyszłe zarobki. Najnowsze dane z systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), który monitoruje sytuację zawodową osób kończących polskie uczelnie, pokazują, że różnice w wynagrodzeniach są naprawdę duże. Absolwenci niektórych kierunków mogą liczyć na pensje przekraczające 17 tys. zł brutto miesięcznie już w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

Informatyka nie ma sobie równych

Zestawienie po raz kolejny pokazuje, że największe możliwości finansowe dają kierunki związane z nowoczesnymi technologiami. Liderem rankingu została informatyka na Uniwersytecie Warszawskim. Mediana miesięcznych zarobków absolwentów tego kierunku w pierwszym roku po ukończeniu studiów II stopnia przekracza 17 tys. zł brutto.

Na kolejnych miejscach znalazły się przede wszystkim kierunki związane z analizą danych, informatyką oraz finansami. Więcej szczegółów w galerii zdjęć poniżej.

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Najlepiej opłacane kierunki studiów [LISTA]

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Dyplom to dopiero początek

Choć ranking pokazuje imponujące wynagrodzenia, nie oznacza to, że każdy absolwent automatycznie otrzyma tak wysoką pensję. System ELA przedstawia mediany zarobków osiąganych przez osoby, które podjęły pracę po ukończeniu studiów. Na wysokość wynagrodzenia wpływa między innymi branża, region kraju, doświadczenie zdobyte jeszcze podczas nauki oraz forma zatrudnienia.

Coraz więcej studentów już w trakcie studiów odbywa płatne staże, realizuje projekty komercyjne lub pracuje w zawodzie. Dzięki temu po odebraniu dyplomu dysponują nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również praktycznymi umiejętnościami, które są wysoko cenione przez pracodawców. To ważna wskazówka dla osób, które dopiero wybierają się na studia!