18-latek z Polski w sieci prorosyjskich hakerów. Nowe zarzuty za ataki na polskie instytucje

18-latek z Dolnego Śląska usłyszał nowe zarzuty związane z cyberatakami na polskie instytucje.

Mężczyzna miał zakłócać działanie systemów Ministerstwa Finansów, GDDKiA i Metra Warszawskiego.

Działał w skoordynowanej grupie NoName057(16), wspierającej Rosję.

Nowe zarzuty dla 18-latka za ataki na polskie instytucje

Płocka prokuratura postawiła 18-latkowi trzy nowe zarzuty dotyczące cyberataków na polskie instytucje. Chodzi o zakłócanie i uniemożliwianie automatycznego przetwarzania danych informatycznych w Ministerstwie Finansów, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz Metrze Warszawskim. Do ataków doszło w styczniu i kwietniu 2024 roku.

Mężczyzna miał działać w skoordynowaniu z prorosyjską grupą cyberprzestępczą NoName057(16). Podczas ataków typu DDoS strony internetowe były zalewane ruchem sieciowym w celu ich przeciążenia i uczynienia niedostępnymi.

„Obecnie śledztwo obejmuje w sumie osiem zarzutów” – przekazał prokurator Marcin Bagiński. Nie ujawnia, których instytucji dotyczyły wcześniejsze ustalenia. Obecnie trwa sprawdzanie linii obrony podejrzanego przedstawionej podczas przesłuchania

W połowie lipca ubiegłego roku funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) zatrzymali 18-latka na Dolnym Śląsku. Grozi mu do 3 lat więzienia.

WPADŁ gang hakerów! Rozsyłali fałszywe alarmy bombowe, oszukiwali na grube miliony!

"Eastwood" - międzynarodowa obława na hakerów

Śledztwo to zostało wszczęte w lutym 2025 roku. Było elementem wspólnej międzynarodowej operacji pod kryptonimem "Eastwood”, koordynowanej przez Europol i wymierzonej w grupę NoName057(16). Od 14 do 17 lipca udało się rozbić infrastrukturę z ponad stu systemów komputerowych odpowiadających za wrogie ataki.

W operacji wzięły udział organy ścigania z Polski, Czech, Francji, Finlandii, Niderlandów, Niemiec, Litwy, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Włoch i USA, a wspierana była przez Eurojust i Agencję Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa, a także Belgię, Kanadę, Estonię, Danię, Łotwę, Rumunię i Ukrainę.

5