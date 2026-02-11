Zderzenie tramwajów w Warszawie. Dziesięć osób w szpitalu!

We wtorkowe popołudnie (10 lutego) doszło do poważnego wypadku tramwajowego na warszawskich Bielanach.

Tramwaj linii 28 najechał na tył tramwaju linii 26. Dziesięć osób: dwóch motorniczych i ośmiu pasażerów trafiło do szpitala.

Zderzenie na kilka godzin zablokowało ruch tramwajowy. Służby miejskie wprowadziły objazdy i zastępczą komunikację.

Zderzenie tramwajów na Bielanach. Dziesięć osób poszkodowanych

Do zdarzenia doszło około godziny 16:30 na torowisku na ulicy Reymonta. Jak poinformowała w pierwszych minutach Komenda Stołeczna Policji, tramwaj linii 28 uderzył w tył tramwaju linii 26. Siła uderzenia była na tyle duża, że drugi wagon tramwaju linii 26 wypadł z szyn, blokując przejazd w obu kierunkach.

Na miejsce natychmiast skierowano liczne zespoły ratownictwa medycznego oraz strażaków, którzy udzielali pierwszej pomocy poszkodowanym. Początkowo wydawało się, że obrażenia nie są poważne, jednak ostatecznie podjęto decyzję o przewiezieniu wszystkich dziesięciu osób do szpitala na dalsze badania. Wśród rannych są obaj motorniczowie oraz ośmioro pasażerów.

Utrudnienia w ruchu tramwajów i objazdy

W związku z zablokowanym przejazdem tramwajowym na ulicy Reymonta, Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził zmiany w kursowaniu linii 19, 26 i 28. Tramwaje linii 26 zostały skierowane na objazd przez aleję Jana Pawła II, ulicę księdza Popiełuszki, Marymoncką, Zgrupowania AK „Kampinos” do Metra Młociny. Linie 19 i 28 skierowano do krańca Piaski.

Na odcinku pomiędzy zespołami przystankowymi Nowe Bemowo − Aleja Reymonta pasażerowie proszeni są o korzystanie z autobusowych linii 112 i 184. Dodatkowo uruchomiono autobusową linię „Z ZA TRAMWAJ”, kursującą na trasie: Aleja Reymonta − Powstańców Śląskich − Nowe Bemowo.

Przed godziną 19 służbom udało się ponownie ustawić uszkodzony skład na torach i rozpoczęto przywracanie normalnego ruchu tramwajowego.

