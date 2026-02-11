Zderzyły się dwa autokary, jest wielu poszkodowanych. Na miejscu służby

Maria Hędrzak
2026-02-11 8:01

W środę, 11 lutego rano w okolicach miejscowości Kroczewo (pow. płoński) doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się tam dwa autokary, którymi podróżowało łącznie kilkudziesięciu pasażerów. Na miejscu pracowały służby, wiele osób zostało poszkodowanych.

Wypadek autokarów pod Warszawą (11.02.2026)

Jak poinformowała płońska policja, do wypadku doszło w środę ok. godz. 6:00 na drodze lokalnej wzdłuż trasy S7 w kierunku Warszawy, w okolicach miejscowości Kroczewo. Na miejscu zderzyły się dwa autokary wiozące pracowników pobliskich firm.

"Autokar marki Setra, którym kierował 67-letni mężczyzna, najechał na tył autokaru Mercedes, prowadzonego przez 45-latka. Setrą podróżowało około 50 osób, natomiast Mercedesem 15 pasażerów" - przekazali funkcjonariusze. Obaj kierowcy byli trzeźwi.

Jak dodali policjanci, na miejscu szybko rozpoczęły się prace służb ratunkowych. Początkowo mundurowi informowali o udzielaniu pomocy 11 osobom i przewiezieniu dwóch do szpitala. Ostatecznie na badania trafiło 10 osób (w tym kierowca Setry), a pięć otrzymało pomoc na miejscu.

Kierowcy musieli przygotować się na utrudnienia w ruchu w rejonie Kroczewa. Droga, na której doszło do wypadku, była zablokowana. "Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb" - zaapelowali policjanci. Ustaleniem okoliczności zdarzenia zajmą się teraz funkcjonariusze.

Wypadek w okolicach miejscowości Kroczewo (11.02.2026)
