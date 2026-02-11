Zderzyły się dwa autokary, jest wielu poszkodowanych. Na miejscu służby

Wypadek autokarów pod Warszawą (11.02.2026)

Jak poinformowała płońska policja, do wypadku doszło w środę ok. godz. 6:00 na drodze lokalnej wzdłuż trasy S7 w kierunku Warszawy, w okolicach miejscowości Kroczewo. Na miejscu zderzyły się dwa autokary wiozące pracowników pobliskich firm.

"Autokar marki Setra, którym kierował 67-letni mężczyzna, najechał na tył autokaru Mercedes, prowadzonego przez 45-latka. Setrą podróżowało około 50 osób, natomiast Mercedesem 15 pasażerów" - przekazali funkcjonariusze. Obaj kierowcy byli trzeźwi.

Jak dodali policjanci, na miejscu szybko rozpoczęły się prace służb ratunkowych. Początkowo mundurowi informowali o udzielaniu pomocy 11 osobom i przewiezieniu dwóch do szpitala. Ostatecznie na badania trafiło 10 osób (w tym kierowca Setry), a pięć otrzymało pomoc na miejscu.

Kierowcy musieli przygotować się na utrudnienia w ruchu w rejonie Kroczewa. Droga, na której doszło do wypadku, była zablokowana. "Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb" - zaapelowali policjanci. Ustaleniem okoliczności zdarzenia zajmą się teraz funkcjonariusze.

