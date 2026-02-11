Najlepsza cukiernia Warszawa - LISTA

Dobrej cukierni szukamy z różnych okazji: czy to Tłusty Czwartek, Boże Narodzenie, Wielkanoc, czy po prostu urodziny, imieniny lub zwykła ochota na coś słodkiego. Znalezienie miejsca, które spełni nasze oczekiwania pod względem smaku, jakości i atmosfery, może być wyzwaniem. Aby ułatwić to zadanie, przygotowaliśmy ranking TOP 10 najlepszych cukierni w Warszawie, które zyskały uznanie klientów i słyną z wyjątkowych wyrobów. Poniżej prezentujemy listę miejsc, w których z pewnością znajdziecie coś dla siebie.

La Royale Cukiernia - Kawiarnia Adres: Siedmiogrodzka 1/u6, 01-204 Warszawa

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: "Wspaniałe i najlepsze miejsce w Warszawie na wypicie gorącej kawy, herbaty i skosztowania prawdziwych słodkości. Polecam bardzo wysokiej jakości i niesamowicie smaczne wyroby cukiernicze, a próbowałam niemalże każdego rodzaju, są przepyszne ❣️Dzisiejsze drobne zakupy na zdjęciach. Kruche ciasteczka są wyjątkowe i smakują obłędnie. Do tego chałka z przepyszną kruszonką. Po prostu pychota ❣️❣️❣️" La Bomboniera Adres: Al. Solidarności 82, 00-145 Warszawa

Ocena w Google Maps: 4,8

Przykładowa opinia: "Bardzo dobra cukiernia znajdująca się w Warszawie. Przed lokalem byla mala kolejka, po zakupie kolejka się zwiększyła, świadczy to pozytywnie o miejscu schowanym na podwórzu kamienicy. Bardzo dobre słodkości, w przystępnej cenie. Pozdrawiam i do zobaczenia." Cukiernia Stary Dom Adres: Puławska 104, 02-620 Warszawa

Ocena w Google Maps: 4,6

Przykładowa opinia: "Super wypasiona cukiernia z bardzo fajnym, drewnianym klimatem w środku i bardzo miłą obsługą. Ceny oczywiście podwyższone, ale płaci się tutaj za jakość. Tort, który jedliśmy i kupiliśmy, był naprawdę niesamowity — wszyscy byli zachwyceni. Malinowo-czekoladowy tort z obłędnym musem zrobił robotę. Cukiernia przylega do restauracji o tej samej nazwie, tam też znajdziecie świetny klimat. Bardzo, bardzo polecam, żeby czasem zaszaleć i wpaść tutaj na naprawdę świetne słodkości i wyroby." Cukiernia Warszawska - Stare Miasto Adres: Świętojańska 21, 00-266 Warszawa

Ocena w Google Maps: 4,5

Przykładowa opinia: "Polecam. Jedzenie-dla każdego coś dobrego od ciastek do zapiekanek. Obsługa kompetentna. Klimat-jak to na Starym Mieście elegancko czysto. Gorąco zapraszam w zimne dni na coś ciepłego a w lato na lody" LUKULLUS | Chmielna Adres: Chmielna 32, 00-020 Warszawa

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: "To bardzo piękne, przytulne i stylowe miejsce, w którym od razu można poczuć się komfortowo. W środku panuje przyjemna, spokojna atmosfera sprzyjająca relaksowi. Desery są przepyszne i dopracowane w każdym detalu, wyglądają jak małe dzieła sztuki. Kawa również stoi na bardzo wysokim poziomie. Obsługa jest miła, uprzejma i uśmiechnięta, dzięki czemu wizyta staje się jeszcze przyjemniejsza. Zdecydowanie polecam to miejsce każdemu, kto ceni dobrą kawę, wyjątkowe desery i miłą atmosferę." Pracownia Cukiernicza Strzałkowscy Adres: Kawęczyńska 4, 03-772 Warszawa

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: "Smak i klimat niezmienny od kilkudziesięciu lat. Zawsze kiedy mam okazję być w okolicy biorę bajaderki na wynos 😊" Rodzinna cukiernia Beza Adres: Odkryta 41, 03-140 Warszawa

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: "Zamówiliśmy ciastka – były pięknie zapakowane, świeże i bardzo smaczne. Na co dzień nie przepadam za ciastkami, ale te jadłam dosłownie jak nie w siebie 😄 Widać, że przygotowane z sercem i dbałością o każdy detal. Zdecydowanie polecamy! 💛🍰" Osom | Cukiernia i Kawa Speciality Adres: Puławska 50/lok. U-4, 02-559 Warszawa

Ocena w Google Maps: 4,8

Przykładowa opinia: ""Najlepsze cynamonki na Starym Mokotowie! 🌀 Mięciutkie, pachnące, z masą cynamonu i różnymi smakami. Spróbowałam już prawie wszystkich i serio, moja ulubiona to ta z jabłkami 🍎 Czekoladowa mi nie podeszła, ale to tylko dlatego, że ja w cynamonkach kocham mocny aromat cynamonu, a kakao trochę go zabija. Dziewczyny, które tam pracują, są supermiłe 💛 No i te inne desery… totalny kosmos! (Spójrzcie tylko na zdjęcia 😍) Tarta z czekoladą i malinami to czyste złoto, idealny balans smaków 🍫🍓 Jedyny minusik to mało miejsca 1 stolik w środku i dwa stoliki na zewnątrz. ale to piekarnia, więc wszystko się zgadza. We dwie–trzy osoby można spokojnie usiąść i delektować się deserami ☕✨ oprócz słodyczy mają też różne tarty i focaccia"" Cukiernia Olsza Adres: Zielna 45, 00-108 Warszawa

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: "Cappuccino po 16 zł co nie jest najgorszą ceną a było bardzo smaczne. Pozostałe wyroby cukiernicze bardzo dobre. I jest duży wybór." Bezownia Adres: Fryderyka Joliot-Curie 11/lokal 1, 02-646 Warszawa

Ocena w Google Maps: 4,8

Przykładowa opinia: "Trafiłam przez przypadek na cukiernię. Poleciła mi przyjaciółka, potrzebowałam tort na ten sam dzień, bo z innej cukierni zadzwonili odwołując zamówienie. Panie w cukierni przemiłe, z uśmiechem zaproponowały, że bez problemu złożymy w 10 minut tort bezowy na 12 osób. Nie dość, że szybko, miło to i przepyszny tort! I jak pięknie wyglądał."