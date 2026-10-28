19-latek groził siostrze śmiercią, wymachując maczetą. Areszt na dwa miesiące

Mikołaj Fedorowicz
Mikołaj Fedorowicz
2026-10-28 12:34

Domowa awantura w powiecie otwockim zakończyła się zatrzymaniem 19-latka. W sprawie gróźb wobec jego siostry interweniowali policjanci, a później decyzję o areszcie podjął sąd. Podczas zajścia mężczyzna miał w ręku maczetę.

Radiowóz na sygnale, a obok wklejona grafika maczety. O ataku 19-latka w Otwocku przeczytasz na Eska Warszawa.
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19-latek groził siostrze maczetą

Do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku trafiło zgłoszenie dotyczące domowej awantury. 19-letni mieszkaniec powiatu otwockiego groził siostrze pozbawieniem życia, trzymając maczetę i wymachując nią. Policjanci pionu kryminalnego obezwładnili go i zatrzymali.

Zadał Darkowi kilkadziesiąt ciosów maczetą. Potem użył blendera

Broń zabezpieczona, 19-latek usłyszał zarzuty

Na miejscu pracowała następnie grupa dochodzeniowo-śledcza. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli materiał dowodowy, w tym maczetę. Zatrzymany usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych pozbawienia życia.

Prokuratura Rejonowa w Otwocku wystąpiła o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd Rejonowy w Otwocku uwzględnił wniosek i zastosował tymczasowe aresztowanie na dwa miesiące.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI

ROLKI