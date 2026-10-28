19-latek groził siostrze maczetą
Do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku trafiło zgłoszenie dotyczące domowej awantury. 19-letni mieszkaniec powiatu otwockiego groził siostrze pozbawieniem życia, trzymając maczetę i wymachując nią. Policjanci pionu kryminalnego obezwładnili go i zatrzymali.
Broń zabezpieczona, 19-latek usłyszał zarzuty
Na miejscu pracowała następnie grupa dochodzeniowo-śledcza. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli materiał dowodowy, w tym maczetę. Zatrzymany usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych pozbawienia życia.
Prokuratura Rejonowa w Otwocku wystąpiła o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd Rejonowy w Otwocku uwzględnił wniosek i zastosował tymczasowe aresztowanie na dwa miesiące.
Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI