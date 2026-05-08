193 kraje, rekord Guinnessa i wyrok dożywocia. Szokująca historia podróżnika. [SPOTKANIE]

Podróżnik rekordzista

To historia, która wydaje się nieprawdopodobna, a jednak wydarzyła się naprawdę. Mariusz Majewski, polski rekordzista Guinnessa, który okrążył Ziemię 83 razy, w lutym 2024 roku wyruszył w podróż do Demokratycznej Republiki Konga. Nie wiedział wtedy, że przypadkowe zatrzymanie na punkcie kontrolnym i okazanie polskiego paszportu stanie się dla niego biletem do najmroczniejszych czeluści afrykańskiego systemu więziennictwa. Niewinny człowiek, uznany za „szpiega” i „sabotażystę” w wyniku napięć dyplomatycznych po wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Rwandzie, stał się pionkiem w brutalnej grze geopolitycznej.

Majewski trafił za mury więzienia Makala – miejsca, gdzie na powierzchni dla 1500 osób wegetuje blisko 15 tysięcy więźniów przypominających żywe trupy. Przez ponad sto dni musiał mierzyć się z 40-stopniowym upałem, racjami wody wynoszącymi pół litra na dwa dni i widokiem zwłok, na których powieki siadały chmary much. W pewnym momencie, sparaliżowany i wycieńczony, żegnał się z rodziną przez telefon, będąc przekonanym, że jego ciało trafi na stos trupów w więziennej „umieralni”.

Spotkanie autorskie: Jądro ciemności na wyciągnięcie ręki

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak smakuje wolność po wyroku dożywocia i 10 milionów dolarów grzywny, nie może Cię zabraknąć na tym wydarzeniu. Spotkanie poprowadzi mistrz reportażu Mariusz Szczygieł, co gwarantuje głęboką i poruszającą rozmowę o granicach ludzkiej wytrzymałości. To unikalna okazja, by porozmawiać z człowiekiem, który wrócił z miejsca, o którym świat woli zapomnieć, oraz z dziennikarzem Jarosławem Kocembą, który spisał ten wstrząsający zapis walki o życie.

Szczegóły wydarzenia:

Kiedy: 12 maja, godz. 18.00.

Gdzie: Faktyczny Dom Kultury, ul. Gałczyńskiego 12, Warszawa.

Wstęp: BEZPŁATNY.

Dodatkowo: Możliwość zakupu książki „Kongijskie piekło” w promocyjnej cenie.

Czy wierzysz, że jedna pasja może stać się Twoim największym przekleństwem? Czy potrafisz wyobrazić sobie moment, w którym jedynym ratunkiem staje się telefon od prezydenta kraju?

