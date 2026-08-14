W Warszawie kręcą "Właśnie, że tak! Nigdy w życiu 20 lat później"

W stolicy powstają właśnie zdjęcia do nowej polskiej komedii romantycznej, stanowiącej kontynuację kultowej produkcji "Nigdy w życiu!" z 2004 roku. Tamta historia zekranizowana przez Ryszarda Zatorskiego w oparciu o powieść Katarzyny Grocholi szybko okazała się wielkim kinowym hitem i podbiła serca polskich widzów, rozpoczynając nad Wisłą modę na komedie romantyczne.

Teraz Judyta - główna bohaterka tamtej historii - powraca. Jak przekazał Wydział Prasowy stolicy w najnowszym komunikacie film "Właśnie, że tak! Nigdy w życiu 20 lat później" to ekranizacja kolejnej książki Grocholi opowiadającej o przygodach Judyty i Adama. W nowym dziele muszą oni odnaleźć się w nowej rzeczywistości – ona straciła pracę w redakcji, on odszedł z radia i pisze książkę. Wspólnie postanawiają zrobić coś sensownego i otwierają kameralne biuro matrymonialne „w starym stylu”.

Podobnie jak w oryginalnej produkcji z 2004 roku w rolę Judyty wcieli się uwielbiana przez widzów Danuta Stenka; z kolei obsada roli Adama na razie pozostaje tajemnicą. W "Nigdy w życiu!" tę postać kreował Artur Żmijewski.

Film reżyseruje Greg Zgliński.

Filmowcy lubią Warszawę

Ostatnio ekipa filmowa trzeciej części "Nigdy w życiu" kręciła sceny w Warszawie m.in. na ulicy Mokotowskiej i Koszykowej w Śródmieściu, a na planie była m.n. autorka ekranizowanej książki Katarzyna Grochola.

Jak mówią przedstawiciele miasta, tylko przez pierwsze pół tego roku warszawski Zarząd Terenów Publicznych otrzymał prawie 200 zgłoszonych dni zdjęciowych na terenie miasta. Oznacza to, że nie ma dnia, aby na ulicach stolicy Polski nie powstawał jakiś nowy serial, film, dokument, czy reklama.

Ulubione miejsca filmowców to Rynek Nowego Miasta, ulice Mostowa, Brzozowa czy Bednarska. Niezliczoną liczbę razy wykorzystywane są także Most Świętokrzyski czy Bulwary.

Obecnie Warszawa pracuje nad Kodeksem Dobrych Praktyk Filmowych, który ma uporządkować zasady współpracy pomiędzy filmowcami i miastem, tak aby praca na planie zdjęciowym przebiegała sprawnie, a jednocześnie z poszanowaniem komfortu okolicznych mieszkańców.

Ponadto Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy co roku wspiera finansowo wiele produkcji filmowych, których zdjęcia powstają w Warszawie i na Mazowszu.

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