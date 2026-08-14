Pogrzeb Andrzeja Morozowskiego. Znani pożegnali dziennikarza TVN24

Pogrzeb Andrzeja Morozowskiego odbył się 14 sierpnia

Uroczystości pogrzebowe Andrzeja Morozowskiego odbyły się w piątek, 14 sierpnia. Ceniony dziennikarz polityczny zmarł 4 sierpnia 2026 roku, przegrywając walkę z chorobą nowotworową. Miał 69 lat.

W tej ostatniej drodze towarzyszyli mu nie tylko członkowie rodziny i przyjaciele, ale również współpracownicy z branży medialnej. Na uroczystości pojawiło się wielu znanych dziennikarzy i ludzi mediów, m.in.:

Tomasz Sekielski,

Edward Miszczak,

Grzegorz Sianecki,

Monika Olejnik,

Piotr Kraśko,

Adam Michnik,

Katarzyna Kolenda-Zaleska,

Szymon Majewski.

Podczas pożegnania można było zobaczyć również symboliczny wieniec, który przekazał premier Donald Tusk.

Andrzej Morozowski był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVN24, związaną ze stacją od początku jej nadawania w 2001 roku. W swojej karierze zdobył wiele prestiżowych wyróżnień, w tym Grand Press, Wiktora i Nagrodę im. Andrzeja Woyciechowskiego. Ostatni raz widzowie mogli go zobaczyć na ekranie wiosną, kiedy szczerze opowiedział o swoim zmaganiu z nowotworem.

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Gdzie spocznie Andrzej Morozowski?

Początek uroczystości żałobnych miał miejsce w piątek o 10:00 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Mimo to ostateczne miejsce spoczynku dziennikarza to cmentarz w Pyrach, zlokalizowany na warszawskim Ursynowie.

Jak wcześniej informowaliśmy, to nekropolia, na której spoczywają także inne znane postacie ze świata rozrywki i telewizji, w tym aktor grający w serialu „13 posterunek” oraz legendy telewizji z czasów PRL-u.

Dalsza część ceremonii na ursynowskim cmentarzu odbyła się w gronie najbliższych i miała charakter prywatny.

Podczas uroczystości wyświetlono wzruszający pokaz slajdów, który pięknie upamiętnił zmarłego dziennikarza.