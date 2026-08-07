Szczegóły pogrzebu Andrzeja Morozowskiego. Dziennikarz nie spocznie na Powązkach

Pogrzeb Andrzeja Morozowskiego. Kiedy się odbędzie?

Ujawniono informacje dotyczące ostatniego pożegnania Andrzeja Morozowskiego. Ten ceniony dziennikarz, od lat związany ze stacją TVN, zostanie pochowany w piątek, 14 sierpnia. Początek uroczystości zaplanowano na godzinę 10:00 na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

Jak przekazali organizatorzy, to pożegnanie ma charakter publiczny. Każdy, kto pragnie oddać hołd popularnemu publicyście, będzie mógł wziąć udział w tej części ceremonii.

W późniejszych godzinach zaplanowano prywatny pochówek Andrzeja Morozowskiego. Rodzina zdecydowała się zrezygnować z Powązek na rzecz cmentarza w Pyrach na stołecznym Ursynowie, mieszczącego się przy ulicy Farbiarskiej 30. Właśnie w tym miejscu spocznie wybitny dziennikarz polityczny. Zgodnie z decyzją najbliższych, na tej części uroczystości nie pojawią się media, w tym operatorzy kamer czy fotoreporterzy.

Gdzie zostanie pochowany Andrzej Morozowski? Zaskakująca decyzja

Decyzja o pochówku na cmentarzu w Pyrach może być pewnym zaskoczeniem, ponieważ wiele znanych osobistości chowanych jest zazwyczaj na Powązkach. Niewykluczone, że na taki wybór miało wpływ miejsce zamieszkania zmarłego lub tradycje rodzinne.

Pyry to dawna miejscowość letniskowa, która po II wojnie światowej została przyłączona do granic Warszawy, a dziś znajduje się w obrębie dzielnicy Ursynów.

Warto dodać, że Andrzej Morozowski nie jest jedyną znaną osobą, która spocznie na rzymskokatolickim cmentarzu w tej części miasta. Nekropolia ta jest już miejscem wiecznego spoczynku dla kilku ważnych postaci:

Andrzeja Kurka i Zdzisława Kamińskiego – twórców kultowego programu „Sonda”, którzy zginęli w wypadku w 1989 roku;

– twórców kultowego programu „Sonda”, którzy zginęli w wypadku w 1989 roku; Barbary Kosmal – dwudziestoletniej aktorki i modelki, córki Barbary Brylskiej, tragicznie zmarłej w wypadku drogowym w 1993 roku;

– dwudziestoletniej aktorki i modelki, córki Barbary Brylskiej, tragicznie zmarłej w wypadku drogowym w 1993 roku; Tomasza Zaliwskiego – aktora, prywatnie męża Teresy Lipowskiej, zmarłego w 2006 roku;

– aktora, prywatnie męża Teresy Lipowskiej, zmarłego w 2006 roku; Marka Walczewskiego – uwielbianego przez widzów odtwórcy roli Stępnia w „13 posterunku”, zmarłego w 2009 roku.

Andrzej Morozowski: życiorys i kariera dziennikarska

Andrzej Morozowski przyszedł na świat w 1957 roku w Warszawie. W przełomowych wyborach kontraktowych w 1989 roku działał jako mąż zaufania ze strony „Solidarności”, a następnie współpracował z Obywatelskim Klubem Parlamentarnym. Po nastaniu III RP skupił się na karierze w mediach – jego głosu można było słuchać w Radiu Zet, współpracował też z TVP i Polsatem, m.in. w roli korespondenta z Sejmu.

Prawdziwym przełomem okazała się praca w TVN24. Z tą stacją był związany od samego początku jej istnienia w 2001 roku przez ćwierć wieku.

Popularność przyniosło mu współtworzenie z Tomaszem Sekielskim programu „Teraz my!” w latach 2005–2010. Właśnie w tym formacie ujawniono słynną aferę taśmową, w którą uwikłani byli politycy PiS oraz Renata Beger z Samoobrony. Wspólna praca przyniosła mu najbardziej prestiżowe statuetki dziennikarskie w Polsce, w tym Wiktora, Nagrodę im. Andrzeja Woyciechowskiego, Grand Press, Telekamerę oraz nagrodę MediaTorów.

Od 2010 roku był gospodarzem własnego politycznego formatu „Tak jest” na antenie TVN24.

Ostatni raz Andrzej Morozowski pojawił się na ekranach telewizorów wczesną wiosną bieżącego roku. Poinformował wówczas opinię publiczną, że choruje na nowotwór. Niestety, w wyniku tej choroby dziennikarz zmarł 4 sierpnia.

Andrzej Morozowski nie żyje. Świat mediów opłakuje stratę:

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