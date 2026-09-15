200-tysięczne miasto na Mazowszu ma nowy przystanek kolejowy. Zobacz, jak się prezentuje

Radom Południowy czeka na podróżnych

Od końcówki sierpnia działa w Radomiu nowy przystanek kolejowy - Radom Południowy. Kilka dni temu na miejscu pojawili się: prezydent Radomia Radosław Witkowski i wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, by osobiście zobaczyć efekt prac inwestycyjnych.

Przystanek posiada dwa perony przy linii kolejowej nr 8 w kierunku Kielc oraz jeden peron przy linii nr 22 w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego. Na przystanku zatrzymują się pociągi regionalne i dalekobieżne.

Miasto Radom wybudowało kładkę pieszo-rowerową nad obwodnicą południową i torami. Jest ona w pełni dostosowana do obsługi pieszych, rowerzystów i osób z niepełnosprawnościami. Znajduje się w rejonie ulic Jacka Kuronia, Anny Walentynowicz i Krynickiej.

Całe zadanie, realizowane wspólnie z PKP PLK, kosztowało ponad 20,9 mln zł, z czego 12,6 mln zł stanowiły miejskie środki na budowę kładki i infrastrukturę towarzyszącą. Prezydent Radomia tłumaczy, że miasto pozyskało 85% dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

Kolejowy rozwój Radomia i regionu

Nowy przystanek to niejedyna tego typu inwestycja w mieście. W ubiegłym roku oddano do użytku Radom Wschodni, połączonym z lotniskiem w Radomiu. Zatrzymuje się tam około 50 pociągów Kolei Mazowieckich.

Z kolei cały, realizowany obecnie, kolejarski program przystankowy w województwie mazowieckim obejmuje łącznie budowę lub modernizację peronów w 16 lokalizacjach na łączną kwotę ponad 92 mln zł oraz budowę 22 parkingów przy istniejących i powstających przystankach, o szacunkowej wartości ok. 15,2 mln zł.

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