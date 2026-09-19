29-latek najpierw znieważył Ukraińców, potem ukradł rower dziecku? Wpadł w ręce policji

29-latek z Halinowa wpadł za obrażanie obywateli Ukrainy.

Niedługo po incydencie ukradł rower należący do nastolatka.

Mundurowi namierzyli sprawcę i odzyskali skradziony sprzęt.

Awantura na tle narodowościowym w Halinowie

Historia zaczęła się pod koniec sierpnia. 29 sierpnia policjanci zajęli się sprawą dotyczącą zachowania 29-letniego mężczyzny, który miał znieważyć osoby narodowości ukraińskiej z powodu ich przynależności narodowej. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Halinowie rozpoczęli ustalanie dokładnego przebiegu tego zdarzenia. Analizowali informacje związane ze sprawą i wykonywali kolejne czynności. Według policji zachowanie mężczyzny zostało zakwalifikowane jako czyn o charakterze chuligańskim. Śledczy potraktowali sprawę jako szczególnie naganną ze względu na sposób i okoliczności działania. Na tym jednak sprawa się nie skończyła.

Kilka dni później zniknął rower

10 września policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży roweru należącego do nieletniego mieszkańca gminy Halinów. Wartość jednośladu oszacowano na około 3 tys. zł. Mundurowi rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Sprawdzali przekazane informacje, analizowali kolejne tropy i próbowali ustalić, kto odpowiada za zniknięcie roweru. W trakcie tych działań pojawił się ważny trop. Policjanci ustalili, że ze sprawą kradzieży może być związany ten sam 29-latek, który wcześniej znalazł się w zainteresowaniu funkcjonariuszy w związku ze znieważeniem osób na tle narodowościowym.

Funkcjonariusze kontynuowali działania i ostatecznie odzyskali skradziony jednoślad. Rower został zabezpieczony, a następnie przekazany właścicielowi. Po ustaleniu tożsamości osoby podejrzewanej o kradzież policjanci zatrzymali 29-latka. Mężczyzna jest obecnie podejrzewany o udział w obu zdarzeniach. Jedna sprawa dotyczy zarzutu znieważenia osób z powodu ich narodowości, druga – kradzieży roweru należącego do nieletniego. - Policjanci przypominają, że znieważanie osób z powodu ich narodowości nie jest zachowaniem, na które można pozostawać obojętnym. Tego rodzaju czyny mogą skutkować odpowiedzialnością karną - zaznacza mł. asp. Paula Antolak.