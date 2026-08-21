30-latek nerwowo się rozglądał. W plecaku miał kilkanaście woreczków z narkotykami

Policjanci z Woli zatrzymali 30-latka po kontroli

Policjanci z wolskiej komendy podczas legitymowania mężczyzny zwrócili uwagę, że 30-latek nerwowo rozglądał się dookoła siebie. Mężczyzna zaprzeczał, by miał przy sobie zabronione substancje. Kontrola nie zakończyła się jednak na samych zapewnieniach.

Podczas przeszukania plecaka funkcjonariusze ujawnili kilkanaście woreczków z różnymi narkotykami. Po tej interwencji 30-latek został zatrzymany. Policjanci zgromadzili też materiał dowodowy w sprawie.

Zarzut dotyczy metamfetaminy, haszyszu i marihuany

Podejrzany usłyszał zarzut posiadania metamfetaminy, haszyszu i marihuany. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Na tym etapie właśnie taki zarzut został mu przedstawiony.

Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola

Dalsze czynności w tej sprawie są prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie. Informację przekazała podinsp. Marta Sulowska. To ta jednostka nadzoruje tok postępowania.

Na dalszym etapie znaczenie będą miały wyniki badań zabezpieczonych substancji oraz ustalenia śledczych dotyczące okoliczności ich posiadania. O kolejnych decyzjach procesowych będą rozstrzygać prowadzący sprawę policjanci i prokuratura.

Co warto wiedzieć podczas policyjnej kontroli

Sama kontrola policyjna nie musi oznaczać zarzutów, ale dla wielu osób jest stresującą sytuacją. Warto wiedzieć, jak zachować się podczas legitymowania lub przeszukania, żeby nie utrudniać czynności i jednocześnie zadbać o swoje prawa.

Zachowaj spokój - gwałtowne ruchy, ucieczka czy próby ukrywania przedmiotów zwykle pogarszają sytuację. Spokojne zachowanie ułatwia przebieg interwencji i zmniejsza ryzyko nieporozumień.

- gwałtowne ruchy, ucieczka czy próby ukrywania przedmiotów zwykle pogarszają sytuację. Spokojne zachowanie ułatwia przebieg interwencji i zmniejsza ryzyko nieporozumień. Zapytaj o powód czynności - można spokojnie poprosić funkcjonariusza o podanie przyczyny legitymowania lub przeszukania oraz danych służbowych, jeśli nie zostały wcześniej wskazane.

- można spokojnie poprosić funkcjonariusza o podanie przyczyny legitymowania lub przeszukania oraz danych służbowych, jeśli nie zostały wcześniej wskazane. Nie sięgaj samodzielnie do kieszeni ani plecaka - podczas kontroli warto wykonywać polecenia dotyczące bezpieczeństwa. Jeśli policjant prosi o dokument albo otwarcie bagażu, najlepiej robić to dokładnie w sposób przez niego wskazany.

- podczas kontroli warto wykonywać polecenia dotyczące bezpieczeństwa. Jeśli policjant prosi o dokument albo otwarcie bagażu, najlepiej robić to dokładnie w sposób przez niego wskazany. Czytaj dokumenty przed podpisem - jeżeli po czynnościach sporządzany jest protokół lub inne pismo, dobrze jest spokojnie przeczytać jego treść. Gdy coś się nie zgadza albo opis jest niepełny, można zgłosić uwagi przed złożeniem podpisu.

- jeżeli po czynnościach sporządzany jest protokół lub inne pismo, dobrze jest spokojnie przeczytać jego treść. Gdy coś się nie zgadza albo opis jest niepełny, można zgłosić uwagi przed złożeniem podpisu. Zachowaj najważniejsze informacje - warto zapamiętać datę, miejsce i przebieg interwencji. Później takie szczegóły mogą być potrzebne przy składaniu wyjaśnień, kontakcie z pełnomocnikiem albo odtwarzaniu przebiegu zdarzeń.

- warto zapamiętać datę, miejsce i przebieg interwencji. Później takie szczegóły mogą być potrzebne przy składaniu wyjaśnień, kontakcie z pełnomocnikiem albo odtwarzaniu przebiegu zdarzeń. W razie zarzutów skorzystaj z pomocy prawnej - jeśli sprawa kończy się zatrzymaniem albo przedstawieniem zarzutu, rozsądnie jest jak najszybciej skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym i nie podpisywać dokumentów, których treści się nie rozumie.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI