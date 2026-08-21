Zawalony dach w Otwocku. Podczas interwencji w zrujnowanym budynku służby znalazły ciało

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-08-21 13:16

Służby ratunkowe udały się na obrzeża Otwocka, gdzie doszło do uszkodzenia budynku mieszkalnego. Z uwagi na zawalony dach, na miejscu błyskawicznie pojawiła się straż pożarna oraz policja. Rutynowa akcja zabezpieczania terenu przybrała jednak drastyczny obrót, gdy mundurowi przekroczyli próg zrujnowanego obiektu. Wewnątrz dokonano bardzo mrocznego znaleziska.

Zdarzenie miało miejsce przed południem w czwartek, 20 sierpnia. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące prywatnego budynku wielorodzinnego, który znajduje się na peryferiach Otwocka. Konstrukcja znajdowała się w tragicznym stanie technicznym, co doprowadziło do częściowego oberwania się dachu.

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Tajemnicze zwłoki w zawalonym budynku w Otwocku

Po przybyciu pod wskazany adres ratownicy natychmiast przystąpili do działania, koncentrując się na stabilizacji naruszonej konstrukcji. W tym samym czasie mundurowi weszli do środka, aby skontrolować poszczególne pokoje. Niespodziewanie podczas rutynowych oględzin funkcjonariusze natknęli się na martwego człowieka.

Obecnie służby nie są w stanie określić, kim jest ofiara tej tragedii. Zagadką pozostaje też dokładny czas zgonu oraz czynniki, które do niego doprowadziły, dlatego znalezione zwłoki oficjalnie figurują w aktach jako niezidentyfikowane.

Prokuratura bada śmierć po zawaleniu dachu pod Otwockiem

Dalsze postępowanie w tej mrocznej sprawie poprowadzi teraz prokuratura. Priorytetem dla organów ścigania jest obecnie identyfikacja zmarłego oraz odtworzenie ostatnich chwil jego życia. W obecnej fazie dochodzenia nie ma pewności, czy zgon wynikał bezpośrednio z uszkodzenia budynku.

Najważniejszych odpowiedzi powinna dostarczyć zaplanowana już sekcja zwłok. Dopiero po przeprowadzeniu badań anatomopatologicznych śledczy uzyskają twarde dane o przyczynach zgonu

Zdjęcia dzięki uprzejmości Agnieszki Jaskulskiej z „Przeglądu Otwockiego”.

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