Zawalony dach w Otwocku. Podczas interwencji w zrujnowanym budynku służby znalazły ciało

Zdarzenie miało miejsce przed południem w czwartek, 20 sierpnia. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące prywatnego budynku wielorodzinnego, który znajduje się na peryferiach Otwocka. Konstrukcja znajdowała się w tragicznym stanie technicznym, co doprowadziło do częściowego oberwania się dachu.

Tajemnicze zwłoki w zawalonym budynku w Otwocku

Po przybyciu pod wskazany adres ratownicy natychmiast przystąpili do działania, koncentrując się na stabilizacji naruszonej konstrukcji. W tym samym czasie mundurowi weszli do środka, aby skontrolować poszczególne pokoje. Niespodziewanie podczas rutynowych oględzin funkcjonariusze natknęli się na martwego człowieka.

Obecnie służby nie są w stanie określić, kim jest ofiara tej tragedii. Zagadką pozostaje też dokładny czas zgonu oraz czynniki, które do niego doprowadziły, dlatego znalezione zwłoki oficjalnie figurują w aktach jako niezidentyfikowane.

Prokuratura bada śmierć po zawaleniu dachu pod Otwockiem

Dalsze postępowanie w tej mrocznej sprawie poprowadzi teraz prokuratura. Priorytetem dla organów ścigania jest obecnie identyfikacja zmarłego oraz odtworzenie ostatnich chwil jego życia. W obecnej fazie dochodzenia nie ma pewności, czy zgon wynikał bezpośrednio z uszkodzenia budynku.

Najważniejszych odpowiedzi powinna dostarczyć zaplanowana już sekcja zwłok. Dopiero po przeprowadzeniu badań anatomopatologicznych śledczy uzyskają twarde dane o przyczynach zgonu.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Agnieszki Jaskulskiej z „Przeglądu Otwockiego”.