Pijany kierowca uszkodził co najmniej 24 auta w Piasecznie. Nocny rajd zakończył na murze

Do zdarzenia doszło około godz. 2.20 na ul. Młynarskiej w Piasecznie. Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji otrzymał zgłoszenie o kierowcy skody, który uderzył w mur i próbował odjechać z miejsca. Nie było to jednak łatwe, ponieważ jego samochód co chwilę gasł.

Świadkowie podejrzewali, że mężczyzna może znajdować się pod wpływem alkoholu. Na miejsce skierowano patrol. Policjanci zatrzymali 37-letniego Polaka, mieszkańca Piaseczna. Badanie alkomatem wykazało u niego prawie 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Jak ustalili funkcjonariusze, wcześniej kierowca miał uszkodzić co najmniej 24 zaparkowane samochody. To jednak bilans na obecnym etapie postępowania. Policjanci będą ustalać dokładny przebieg nocnej jazdy 37-latka i nie wykluczają, że liczba uszkodzonych pojazdów okaże się większa.

Po zatrzymaniu mężczyzna został przewieziony do szpitala ze względu na odniesione obrażenia. Dalsze czynności z jego udziałem zostaną przeprowadzone później. Po opuszczeniu placówki 37-latek został zwolniony. Będzie musiał stawić się w komendzie na wezwanie policjantów.

Od kierowcy pobrano także krew do badań. Funkcjonariusze chcą sprawdzić, czy poza alkoholem w jego organizmie znajdowały się środki odurzające lub inne substancje psychoaktywne. Skoda została zabezpieczona i trafiła na policyjny parking.

Mimo skali zdarzenia na szczęście nie ucierpiała żadna osoba postronna.

– Piłeś? Nie jedź! Alkohol i kierownica to zawsze fatalne połączenie! – apelują policjanci.

Funkcjonariusze przypominają również, że warto reagować, gdy widzimy osobę, która po alkoholu zamierza prowadzić samochód. Należy spróbować powstrzymać ją przed jazdą i zawiadomić policję. Nie wolno również wsiadać do auta z nietrzeźwym kierowcą. Taka podróż może skończyć się tragedią.