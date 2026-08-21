To będzie ostatni koncert Sanah na PGE Narodowym. Jest rekordzistką tego miejsca

Sanah nie zagra więcej na PGE Narodowym

Sanah czyli polska piosenkarka młodego pokolenia to z pewnością jeden z największych fenomenów rodzimej sceny rozrywkowej ostatnich lat. Nic zatem dziwnego, że zgodnie z nowym trendem obecnym na lokalnym rynku muzycznym już kilkakrotnie zapełniała największy stadion w Polsce swoimi wielbicielami. Pewien etap dobiega jednak końca.

Jak podają nieoficjalne media już wkrótce obiekt PGE Narodowy przejdzie do historii. Nie oznacza to jednak wyburzenia stadionu, który zdobi centrum polskiej stolicy - chodzi bowiem o zmianę kluczowej identyfikacji stadionu, a więc jego nazwy. Po 11 latach trwania tytularnej umowy sponsorskiej największa polska arena sportowo-muzyczna zyska nowego głównego sponsora.

Już jesienią tego roku grupę energetyczną PGE ma zastąpić w nazwie warszawskiego obiektu koncern wielobranżowy Orlen. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia tych informacji, ale wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku największy stadion Warszawy stanie się Orlen Narodowym.

Tym samym ostatnie letnie i wczesnojesienne wydarzenia - w tym koncerty - zaplanowane na PGE Narodowym będą ostatnimi w karierze stadionu pod tą nomenklaturą. Wśród najważniejszych eventów z branży rozrywkowej jest właśnie solowy koncert Sanah (4 września) i kolejna edycja cyklicznej imprezy muzyczno-tanecznej Roztańczony PGE Narodowy 2026 (10 października). Potem PGE Narodowy stanie się już historią.

Królowa Sanah i inni. Historia koncertów na Narodowym

Najbliższy koncert Sanah będzie miał miejsce dwa dni po 29. urodzinach artystki. Mimo tak młodego wieku artystka z podwarszawskich Starych Babic może się pochwalić już trzema solowymi koncertami na PGE Narodowym. Ten najnowszy będzie czwartym w jej koncertowym dorobku na największym polskim obiekcie. Tym samym Sanah wyrówna rekord w liczbie koncertów, pokonując samą Taylor Swift!

4 razy - czyli tyle samo co Sanah - występowali na PGE Narodowym Metallica i Ed Sheeran. Z kolei 3 koncerty solowe miały na Narodowym zespoły Coldplay i Depeche Mode, a także wspomniana Taylor Swift.

Z kolei Beyonce, Taco Hemingway i Dawid Podsiadło grali na Narodowym łącznie 4 razy, ale częściowo były to koncerty łączone z innymi artystami lub odbywające się w ramach zbiorowych festiwali muzycznych.

Od początku swego istnienia, czyli 2012 roku Stadion Narodowy przyciąga nie tylko sportowców, ale też ikony muzyki rozrywkowej z całego świata. Poza wspomnianymi już artystami, na tej arenie występowały m.in. takie legendy jak Paul McCartney, The Rolling Stones, Madonna, Roger Waters, AC/DC, Phil Collins, Andrea Bocelli, czy Guns N’ Roses.

Stadion, którego budowa w latach 2008-2012 pochłonęła około 2 miliardy złotych od samego początku mierzy się z zarzutami o fatalną akustykę występującą na obiekcie. O PGE Narodowym mówi się wręcz jako "studni narodowej", co nawiązuje do charakterystycznego pogłosu i dudnienia obecnego podczas wydarzeń muzycznych. Wielu fanów krytykuje ten obiekt jako miejsce do organizacji imprez o charakterze muzycznym, ale nie zmienia to faktu, że co roku nazwiska ze światowej ekstraklasy przybywają tutaj, aby zagrać dla lokalnej publiczności. Decydująca jest zapewne prestiżowa lokalizacja stadionu w samym centrum stolicy Polski, a także dobre warunki proponowane ze strony zarządców tego miejsca, które od jesieni tego roku ma nazywać się już Orlen Narodowy.

Zobacz zdjęcia z pierwszego koncertu Sanah na PGE Narodowym w Warszawie!:

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