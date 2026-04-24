33-latek miał nietypowy pomysł na uniknięcie kary. Taką propozycję złożył policjantom

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-04-24 14:38

Funkcjonariusze z Sochaczewa podjęli interwencję wobec idącego chwiejnym krokiem mężczyzny. Szybko wyszło na jaw, że 33-latek miał przy sobie środki odurzające. Jak wynika z relacji funkcjonariuszy, by uniknąć konsekwencji, zaoferował im nie tylko pieniądze, ale również część swojego nielegalnego towaru. Teraz grozi mu odsiadka.

Autor: Andrzej Rembowski/ Pixabay.com

Zatrzymanie 33-latka w Sochaczewie

W połowie kwietnia w centrum Sochaczewa patrol policji zwrócił uwagę na pijanego 33-latka.

- W trakcie czynności okazało się, że mężczyzna posiada przy sobie narkotyki. W pewnym momencie zaproponował policjantom przyjęcie środków odurzających i pieniędzy w zamian za odstąpienie od dalszych czynności służbowych. Policjanci łapówki nie przyjęli, a w plecaku znaleźli kolejne narkotyki - przekazała st. asp. Agnieszka Dzik.

Interwencja wobec 33-latka nie należała do łatwych. Mężczyzna ignorował bowiem polecenia wydawane przez policjantów, znieważył ich oraz naruszył nietykalność cielesną. Ostatecznie został zatrzymany, jednak w trakcie dalszych czynności ponownie miał wyjść z propozycją wręczenia korzyści majątkowej.

Ponad 200 gramów narkotyków. 33-latek usłyszał cztery zarzuty

- Podczas przeszukania mieszkania zajmowanego przez 33-latka, kryminalni zabezpieczyli dodatkowo około 150 gramów amfetaminy. Okazało się, że mieszkaniec Sochaczewa posiadał łącznie blisko 225 gramów narkotyków. W Prokuraturze Rejonowej w Sochaczewie podejrzany usłyszał cztery zarzuty, które dotyczą posiadania znacznej ilości narkotyków, usiłowania wręczenia korzyści majątkowej policjantom oraz znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy - dodała st. asp. Dzik.

Sąd podjął decyzję o aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. Teraz grozi mu do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

