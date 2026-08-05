4-letni Michałek zginął w lodowatej Wiśle. Oprawcy rozbujali chłopca i wrzucili do wody. "Umierał cztery minuty"

Do dramatu, który wstrząsnął całą Polską, doszło 19 stycznia 2001 roku. W godzinach popołudniowych Barbara S. pojawiła się w wolskim przedszkolu, by zabrać do domu 4-letniego syna Michałka. Kobieta przyszła tam ze swoim partnerem Robertem K., co było ich stałym zwyczajem. Mężczyzna nie był biologicznym tatą malucha, jednak chłopiec traktował go jak prawdziwego ojca. Na miejscu matka usłyszała, że jej dziecko zostało już przez kogoś odebrane. Kobieta wpadła w histerię, zarzucając pracownicom placówki rażące zaniedbanie. Błyskawicznie udała się na policję, by zgłosić zaginięcie syna. Zarówno Barbara S., jak i towarzyszący jej Robert K. sprawiali wrażenie skrajnie zdesperowanych, dlatego początkowo funkcjonariusze nie nabrali wobec nich żadnych podejrzeń.

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Zatrzymanie Roberta K. i Daniela S. Sprawcy zabrali 4-latka z przedszkola na Woli

W pierwszej fazie śledztwa matka sugerowała, że za zniknięciem chłopca może stać jego biologiczny ojciec, Piotr S., jednak mundurowi nie zdecydowali się na jego zatrzymanie. Przełom nastąpił 20 stycznia, w drugim dniu poszukiwań malucha. Właśnie wtedy policja nałożyła kajdanki na 22-letniego Roberta K., będącego ojczymem Michałka, a także na jego 19-letniego znajomego, Daniela S. Śledczy szybko odkryli, że to właśnie ci dwaj młodzi mężczyźni stoją za tajemniczym zniknięciem 4-latka.

Podczas dochodzenia wyszło na jaw, że sprawcy pojawili się w przedszkolu i zabrali dziecko kilka godzin wcześniej. Opiekunka zidentyfikowała głos Roberta K. przez domofon, ponieważ w przeszłości wielokrotnie odbierał on chłopca w towarzystwie matki. Pracownica uznała to za wystarczające i nie wyszła na zewnątrz, by zweryfikować tożsamość mężczyzny. Jej czujności nie uśpiła również reakcja Michałka, który na korytarzu głośno wyrażał radość na widok przybyłej osoby. Z tego powodu przedszkolanka nie zorientowała się, że to ten sam mężczyzna, gdy Robert K. wrócił później do placówki u boku Barbary S. Ojczym chłopca zaplanował ten ruch specjalnie, aby wykreować mocne alibi i oddalić od siebie ewentualne zarzuty.

Zaledwie kilka godzin po wizycie zrozpaczonej matki na komisariacie, pewien wędkarz dostrzegł w wodach Wisły, nieopodal mostu Grota-Roweckiego, ciało małego dziecka. Mężczyzna natychmiast powiadomił odpowiednie służby. Po wyciągnięciu zwłok na brzeg policjanci dokonali potwornego odkrycia. Ciało 4-latka było do tego stopnia skute lodem, że technicy nie byli w stanie przeprowadzić na miejscu rutynowych oględzin. Służby błyskawicznie potwierdziły jednak tożsamość zaginionego chłopca. Prawdopodobnie organy ścigania nie wpadłyby na trop Roberta K. i Daniela S., gdyby nie ich nerwowe zachowanie i ciągłe modyfikowanie zeznań w trakcie policyjnych przesłuchań. Kiedy śledczy zaczęli zadawać trudniejsze pytania, mężczyźni przyznali się w końcu do zabrania dziecka z placówki, jednak przy próbie wyjaśnienia dalszych losów Michałka ponownie wpadli w plątaninę kłamstw.

Wersje wydarzeń podawane przez zatrzymanych całkowicie się wykluczały. Robert K. przekonywał, że po odebraniu chłopca od razu przekazał go w ręce znajomego. Z kolei Daniel S. twardo zaprzeczał, jakoby miał w tamtym czasie jakikolwiek kontakt z 4-latkiem. W pewnym momencie ojczym stwierdził, że Michałek sam wpadł do rzeki w trakcie niefortunnego spaceru. Przyciśnięty przez mundurowych do muru zmienił front i oświadczył, że zdarzenie nie było tragicznym wypadkiem, a dziecko zostało zepchnięte do Wisły przez Daniela S.

Szokująca prawda ujrzała światło dzienne 23 stycznia, kiedy to Robert K. ostatecznie przyznał się do utopienia niewinnego chłopca. Wyznał, że w okrutnej zbrodni aktywnie pomagał mu 19-letni Daniel S., który po chwili również potwierdził swój udział w morderstwie. Prawdziwe trzęsienie ziemi nastąpiło jednak chwilę później, gdy obaj sprawcy solidarnie zeznali, że to matka dziecka, Barbara S., wydała im zlecenie zabicia 4-latka.

Dzień później, 24 stycznia, nad brzegiem Wisły przeprowadzono szczegółową wizję lokalną. Robert K. i Daniel S. krok po kroku odtworzyli tragiczne chwile i zademonstrowali śledczym, w jaki sposób pozbawili chłopca życia. Fragmenty tego wstrząsającego materiału udostępniono nawet dziennikarzom na specjalnej konferencji prasowej, aby uświadomić opinii publicznej skalę bestialstwa sprawców. 4-latek rzewnie płakał i wyrywał się ze wszystkich sił, lecz w starciu z dwoma dorosłymi napastnikami był całkowicie bezradny. Zbrodniarze chwycili malucha za kończyny, mocno go rozbujali, a po odliczeniu do trzech przez Roberta K., wyrzucili chłopca prosto w nurt rzeki.

Przerażające kulisy zabójstwa nad Wisłą. Agonia 4-letniego Michałka w wodzie

Przerażony 4-latek krzyczał wniebogłosy i błagał o ratunek. Chłopiec nie poszedł na dno natychmiastowo, ponieważ zimowa, bardzo gruba kurtka przez chwilę utrzymywała go na powierzchni wody. Dziecko heroicznie walczyło o życie, rozpaczliwie nawołując swojego ukochanego „tatusia”. Robert K. nie wykazał jednak cienia współczucia dla umierającego malucha. Ojczym odwrócił się na pięcie i wspólnie z Danielem S. opuścił miejsce zbrodni, zostawiając zapatrzonego w niego chłopca na pewną śmierć w mętnych wodach Wisły. Michałek nie miał najmniejszych szans na ocalenie.

Przez długi czas brutalne morderstwo pozostawało głównym tematem w polskich mediach. Z nieoficjalnych przecieków wynikało, że Robert K. pozbył się 4-latka, ponieważ uważał go za balast w budowaniu nowego związku z Barbarą S. Z kolei jego wspólnik, Daniel S., wziął udział w zbrodni wyłącznie na koleżeńską prośbę. Brak wyraźnego motywu w przypadku 19-latka dodatkowo obnażył jego całkowity brak empatii. Sprawcy mieli pojąć ogrom swojej zbrodni dopiero po kilku dniach spędzonych za kratami, kiedy to wpadli w szał, a Robert K. zaczął grozić popełnieniem samobójstwa.

Równolegle organy ścigania badały, w jakim stopniu matka chłopca uczestniczyła w morderczym spisku. Prokuratorzy przekonywali, że Barbara S. była w stałym kontakcie telefonicznym ze sprawcami i doskonale wiedziała, jaki los czeka jej syna. Zgodnie z ustaleniami śledczych, planowanie zbrodni miało rozpocząć się już w listopadzie ubiegłego roku. Na podstawie zgromadzonych poszlak Barbara S. usłyszała oficjalny zarzut współudziału w morderstwie i natychmiast trafiła do aresztu.

Zbrodnia na małym Michałku głęboko wstrząsnęła opinią społeczną, rodząc dziesiątki trudnych pytań. Zastanawiano się, czy system mógł zadziałać szybciej i czy życie chłopca musiało stanowić cenę za wolność Roberta K. w relacji z matką dziecka. Ogromne kontrowersje budziła też postawa personelu przedszkola, który nie wylegitymował osoby odbierającej 4-latka, zwłaszcza że ojczym formalnie nie posiadał żadnych praw rodzicielskich. Pracownica placówki oparła się wyłącznie na głosie zasłyszanym w domofonie, co wystarczyło, by wyprowadzić chłopca z budynku i brutalnie pozbawić go życia.

Rozwój wydarzeń śledziły miliony Polaków. 6 września 2001 roku na wokandę trafił obszerny akt oskarżenia wymierzony w Roberta K., Daniela S. oraz Barbarę S. Obaj mężczyźni mieli odpowiedzieć za morderstwo, z kolei kobiecie zarzucono kierowanie całą operacją. Głównym fundamentem oskarżenia były zeznania świadków oraz szczegółowe bilingi połączeń telefonicznych. Mimo ciążących na niej podejrzeń, matka 4-latka przez cały czas szła w zaparte, kategorycznie odrzucając tezę, jakoby maczała palce w zabójstwie swojego dziecka.

Sprawa karna Barbary S. i morderców Michałka. Sąd apelacyjny wielokrotnie zmieniał werdykt

Proces ruszył oficjalnie 5 grudnia 2001 roku, od razu przynosząc kolejne niespodzianki. Robert K. całkowicie odwrócił swoje dotychczasowe wyjaśnienia, deklarując pełną niewinność i przekonując, że śmierć Michałka była jedynie tragicznym splotem okoliczności. Gdy sędzia zapytał, dlaczego w takim wypadku sprawca nie poinformował policji i zataił prawdę przed partnerką, oskarżony nabrał wody w usta. Zabójcy tłumaczyli przed wymiarem sprawiedliwości, że pierwotne przyznanie się do winy zostało na nich wymuszone siłą przez brutalnych funkcjonariuszy.

Zgromadzonych na sali rozpraw zmroziły szczegółowe relacje powołanych biegłych. Specjaliści bez cienia wątpliwości potwierdzili, że bezpośrednią przyczyną zgonu 4-latka było utonięcie połączone z szokiem termicznym w lodowatej wodzie. Zdaniem ekspertów, niewinny Michałek konał w potwornych męczarniach przez około cztery minuty.

W przeciwieństwie do mężczyzn, Barbara S. konsekwentnie powtarzała swoją wersję wydarzeń, zapewniając o swojej niewinności. Na sali sądowej często zalewała się łzami, co w oczach wielu czyniło ją wysoce autentyczną. Jej linię obrony wzmacniały zeznania części świadków, opisujących ją jako troskliwą i oddaną matkę. Jednak oskarżyciele bazowali na zupełnie innych relacjach, w których kobietę przedstawiano w znacznie gorszym świetle.

Do ataku na matkę dołączył sam Robert K., przekonując sędziów, że to ona pociągała za sznurki, a od wychowywania dziecka zawsze wolała imprezowe życie. Obrońca kobiety zażarcie walczył, wykazując brak twardych dowodów obciążających jego klientkę, jednak 25 lutego 2002 roku zapadł miażdżący wyrok skazujący całą trójkę. Robert K. i Barbara S. otrzymali kary po 25 lat pozbawienia wolności, natomiast Daniel S. usłyszał wyrok 15 lat więzienia. Sąd uzasadnił rozbieżność w karach faktem, że ojczym oraz matka wspólnie zaplanowali zbrodnię, natomiast młodszy wspólnik włączył się do akcji bez wcześniejszej znajomości zbrodniczego planu.

Po ogłoszeniu surowego werdyktu Barbara S. osunęła się na podłogę sali sądowej. Zaczęła histerycznie szlochać i głośno zapewniać, że nie skrzywdziła swojego dziecka. Emocje wzięły górę do tego stopnia, że sędzia prowadząca rozprawę zmuszona była nakazać strażnikom wyprowadzenie skazanej na zewnątrz.

Opinia publiczna uznała wyroki dla bezpośrednich wykonawców zbrodni za rażąco niskie, jednak to nie był koniec batalii prawnej. We wrześniu 2002 roku warszawski sąd apelacyjny zdecydował się na całkowite uchylenie wyroku 25 lat więzienia nałożonego na Barbarę S. i odesłał jej sprawę do ponownego zbadania.

Matka Michałka odzyskała upragnioną wolność po spędzeniu 20 miesięcy w areszcie śledczym. Sąd odwoławczy uzasadnił swoją decyzję błędną i zbyt pochopną interpretacją materiału dowodowego przez pierwszą instancję. Wyjaśnienia Roberta K. uznano za kompletnie niewiarygodne, argumentując to jego ciągłymi kłamstwami oraz faktem, że na samym początku śledztwa w ogóle nie wspominał o rzekomym zleceniu zabójstwa przez partnerkę. Dodatkowo sędziowie podważyli wiarygodność osób zeznających przeciwko oskarżonej, a obrońca słusznie podnosił, że niezwykle zły wizerunek jego klientki był w dużej mierze sztucznie pompowany przez dziennikarzy.

Finał głośnego procesu sądowego. Uniewinnienie matki Michałka i gigantyczne odszkodowanie za areszt

Tragedię 4-letniego chłopca rozstrzygało ostatecznie kilka odrębnych składów orzekających. Sprawa Roberta K. była badana dwukrotnie, natomiast wątek Barbary S. wymagał aż trzech procesów sądowych. Prawomocny wyrok przyniósł sporo zaskoczeń: ojczym dziecka ostatecznie spędzi za kratami 25 lat, a jego kompan Daniel S. odbył karę 15 lat pozbawienia wolności. Z kolei Barbara S. po długich ośmiu latach od tragicznej śmierci syna, w dniu 16 stycznia 2009 roku, została prawomocnie uniewinniona od wszystkich zarzutów. Co niezwykle rzadkie w polskim systemie sprawiedliwości, w trakcie ostatniego procesu o uniewinnienie kobiety wnosił sam prokurator prowadzący sprawę.

Prokuratura musiała przyznać, że zebrane dowody nie dają żadnych podstaw, by twierdzić, że Barbara S. zaplanowała i kierowała morderstwem swojego dziecka. Jak podkreślała oskarżycielka, aby móc wydać sprawiedliwy wyrok skazujący, materiał dowodowy musi być absolutnie szczelny i nie budzić choćby cienia wątpliwości.

Kiedy wyrok uniewinniający nabrał mocy prawnej, Barbara S. wystąpiła do Skarbu Państwa z roszczeniem o zadośćuczynienie finansowe za czas niesłusznie spędzony w areszcie. Kobieta domagała się kwoty rzędu 400 tysięcy złotych. Ostatecznie, 28 czerwca 2011 roku, wymiar sprawiedliwości przychylił się do jej wniosku jedynie w części, przyznając jej równe 100 tysięcy złotych rekompensaty za 20 miesięcy izolacji.

Mimo upływu lat, w świadomości społecznej to nie zawiłości prawne, a rozdzierający serce obraz bezbronnego, umierającego w męczarniach malucha pozostanie najbardziej trwałym i bolesnym śladem tej zbrodni.