41-latek rzucił się na 13-latkę, bo jeździła na hulajnodze. Złapał ją za szyję

Atak na nastolatkę w Wołominie

Do brutalnego incydentu doszło 2 sierpnia na terenie parku miejskiego przy ulicy Moniuszki w Wołominie. Z relacji wynika, że agresywny mężczyzna podszedł do 13-latki, która poruszała się na elektrycznej hulajnodze. Zaczął obrzucać dziewczynkę wulgaryzmami, a także groził jej utratą życia i zdrowia, nie szczędząc też gróźb zniszczenia jej własności.

Słowna agresja szybko przerodziła się w fizyczną przemoc. 41-latek rzucił się na nastolatkę, zaczął ją popychać, szarpać, a nawet dusić, łapiąc za szyję. W przypływie wściekłości chwycił również jej hulajnogę i rzucił nią, doprowadzając do uszkodzenia sprzętu.

Nagranie pogrążyło sprawcę

Dantejskie sceny w parku zostały uwiecznione na wideo. Policja poinformowała, że materiał filmowy ukazuje agresywne zachowanie sprawcy wobec bezbronnego dziecka. Kryminalni z Wołomina dokładnie przeanalizowali nagranie, co pozwoliło im szybko zidentyfikować tożsamość napastnika. Miejscowy 41-latek został ujęty przez funkcjonariuszy 21 sierpnia. Przy mężczyźnie ujawniono dodatkowo marihuanę, po czym osadzono go w policyjnym areszcie.

Długa lista zarzutów dla 41-latka

Następnego dnia, 22 sierpnia, śledczy przedstawili zatrzymanemu aż sześć zarzutów. Mężczyzna odpowie między innymi za zniszczenie mienia, zmuszanie nastolatki do przerwania jazdy na hulajnodze, a także za groźby karalne. Odpowie również za posiadanie środków odurzających, znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej dziecka.

Decyzją wołomińskiego prokuratora rejonowego agresor został objęty dozorem policyjnym. Otrzymał również kategoryczny zakaz zbliżania się do poszkodowanej 13-latki. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara więzienia od trzech miesięcy do nawet pięciu lat. Ostateczny wyrok w tej bulwersującej sprawie wyda sąd.