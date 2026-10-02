20-latka uciekła na zaplecze. 55-latek napastował ją w sklepie? Wszystko nagrały kamery

20-letnia ekspedientka ofiarą napaści. Interweniowała straż miejska

W środę, 30 września, około godziny 13:00 funkcjonariusze z VII Oddziału Terenowego Straży Miejskiej patrolowali okolicę. Zauważyli przed sklepem spożywczym bardzo roztrzęsioną osobę. Okazało się, że to szefowa placówki, która przekazała mundurowym dramatyczne wieści. Jeden z klientów zaatakował 20-letnią pracownicę i przekroczył granice jej nietykalności cielesnej. Młoda kobieta zdołała wyrwać się z rąk agresora i ukryła się w bezpiecznym miejscu na zapleczu.

Strażnicy zatrzymali 55-latka. Monitoring zarejestrował atak na kobietę

Mundurowi błyskawicznie weszli do środka, gdzie przebywał jeszcze 55-letni napastnik. Funkcjonariusze uniemożliwili mu wyjście z budynku i wezwali na miejsce patrol policji. Początkowo zatrzymany kategorycznie odpierał zarzuty. Jego kłamstwa szybko zweryfikowała kierowniczka, pokazując nagranie ze sklepowych kamer. Na zabezpieczonym wideo widać, jak mężczyzna napastuje młodą kobietę i pomimo jej sprzeciwu dotyka ją w miejscach intymnych - podają strażnicy.

Poszkodowana zawiadomiła policję o napaści

Zszokowana i pełna skrajnych emocji 20-latka wahała się, czy formalnie zgłosić ten koszmar. Koniec końców złożyła wyczerpujące zeznania i oficjalnie poinformowała śledczych o popełnionym przestępstwie. Agresywny 55-latek ostatecznie trafił w ręce policjantów, którzy prowadzą teraz dalsze dochodzenie. To odpowiednie organy ścigania zadecydują o ewentualnej karze dla podejrzanego mężczyzny.

Gdzie szukać pomocy po doświadczeniu przemocy seksualnej?

Osoby dotknięte przemocą na tle seksualnym nie powinny zwlekać z szukaniem wsparcia. Fundacja Centrum Praw Kobiet oferuje darmową pomoc prawną i psychologiczną pod całodobowym numerem 800 107 777. Działa także Ogólnopolskie Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej „Niebieska Linia” pod numerem 800 120 002. O każdym takim zdarzeniu warto zawiadomić organy ścigania, aby mogły zabezpieczyć dowody przestępstwa. W nagłych przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.