60-latek zatrzymany w Ostrowie Mazowieckim. Miał 125 tys. nielegalnych papierosów

Zatrzymanie w Ostrowie. Kontrabanda ukryta w mitsubishi i mieszkaniu

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 1 marca 2026 roku na terenie Ostrowa Mazowieckiego. Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej samochód marki Mitsubishi. Ich uwagę zwrócił 60-letni kierowca, którego podejrzewali o związek z nielegalnym obrotem wyrobami tytoniowymi. Jak się wkrótce okazało, policyjna intuicja nie zawiodła, a przeszukanie pojazdu oraz miejsca zamieszkania mężczyzny potwierdziło te przypuszczenia i ujawniło ogromne ilości nielegalnego towaru.

Przemyt papierosów wart ponad 200 tys. złotych. 60-latkowi grożą zarzuty

Zabezpieczony przez policjantów materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia 60-latkowi zarzutów. Mężczyzna odpowie za przechowywanie i przewożenie wyrobów tytoniowych bez wymaganych polskich znaków akcyzy skarbowej. Wstępne szacunki wskazują, że czarnorynkowa wartość przejętej kontrabandy przekracza 219 tysięcy złotych. Gdyby nielegalne papierosy trafiły do obiegu, Skarb Państwa poniósłby ogromne straty z tytułu niezapłaconych podatków.

Źródło: Policja.pl

