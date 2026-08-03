60-latka z Warszawy przechytrzyła naciągaczy. Chcieli wyłudzić od niej 2,5 mln zł

Próba wyłudzenia 2,5 mln zł od 60-latki z Warszawy

Mieszkanka stolicy zorientowała się, że rozmawia z fałszywymi pracownikami banku oraz rzekomymi funkcjonariuszami. Zgłaszająca powiadomiła śledczych, że sprawcy oczekują od niej przekazania 2,5 miliona złotych. Zgodnie z wytycznymi naciągaczy, na umówione hasło „Aleksander” seniorka miała wręczyć gotówkę nieznajomemu z walizką. Policjanci reprezentujący Wydział Kryminalny i Ekonomiczny komendy na Pradze-Południe natychmiast przygotowali odpowiednią strategię. Cała realizacja przebiegła niezwykle sprawnie i bez najmniejszych komplikacji.

Oszust z Mołdawii zatrzymany przez policję na Pradze-Południe

- 18-letni obywatel Mołdawii z czarną walizką odebrał od kobiety worek, w którym zamiast 2,5 miliona złotych były pocięte kartki, falsyfikaty, książki i inne papiery. Został zatrzymany na gorącym uczynku. Trafił do policyjnej celi - poinformowała podinsp. Joanna Węgrzyniak z południowopraskiej komendy.

Zatrzymany 18-latek usłyszał już prokuratorski zarzut usiłowania oszustwa, które dotyczyło mienia o znacznej wartości. Na wniosek śledczych miejscowy sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny trzymiesięcznego aresztu tymczasowego.

Dalsze czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe, która bada wszystkie okoliczności zdarzenia.

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