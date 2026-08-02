Legia wygrywa z Zagłębiem i awansuje na lidera! Zobacz zdjęcia kibiców z Łazienkowskiej

W drugiej serii gier PKO BP Ekstraklasy piłkarze z Warszawy pokonali ekipę z Lubina 3:1.

Wejściówki na domową inaugurację sezonu rozeszły się błyskawicznie, gwarantując komplet na trybunach.

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Zespół ze stolicy wracał na własny stadion podbudowany skromnym zwycięstwem nad Pogonią w Szczecinie na inaugurację rozgrywek. Wówczas w końcówce spotkania decydujące trafienie zanotował rezerwowy Zoran Arsenić, choć wcześniej fatalnymi pudłami irytował Mileta Rajović. Mimo to, drużyna zanotowała udany start. W domowym meczu drugiej kolejki gracze mogli liczyć na fantastyczną atmosferę, ponieważ wejściówki wyprzedały się na kilka dni przed pierwszym gwizdkiem. Ostatecznie na trybunach stawiło się niespełna 27 tysięcy kibiców.

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Niesieni wspaniałym dopingiem gospodarze rozegrali dobre spotkanie, mimo że rywale objęli prowadzenie już w 4. minucie za sprawą Filipa Kocaby. Stracona bramka nie zdemotywowała zawodników prowadzonych przez Marka Papszuna. W 24. minucie do remisu doprowadził Łukasz Zjawiński. Niedługo potem piłka wpadła do siatki po strzale Rajovicia, ale sędzia dopatrzył się ofsajdu. Wynik 1:1 utrzymał się do przerwy, a losy spotkania odmieniły się w drugiej połowie, po roszadach w składzie. W 72. minucie Ruben Vinagre dał Legii prowadzenie, a w końcówce Rafał Adamski, który zmienił wcześniej Rajovicia, przypieczętował wygraną 3:1.

Dzięki zdobytym trzem punktom stołeczna drużyna awansowała na pierwsze miejsce w tabeli Ekstraklasy, wyprzedzając Jagiellonię Białystok lepszym bilansem goli. Z pozycji lidera po 2 kolejkach może ją zepchnąć jedynie Radomiak w przypadku zwycięstwa nad GKS-em Katowice. Tylko Radomianie oraz Górnik Zabrze, pauzujący w tej kolejce z powodu gry w pucharach, mają jeszcze szansę na komplet punktów po dwóch seriach gier, tak jak Legia i Jagiellonia. Pozostałe ekipy zdążyły już zanotować potknięcia.