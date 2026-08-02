Awaria w sklepach sieci Żabka. Klienci mieli problemy przy kasie

Awaria systemu w sieci Żabka. Kłopoty przy kasach

Sieć Żabka poinformowała, że w niedzielę doszło do awarii systemu odpowiedzialnego za naliczanie promocji. W rezultacie w części sklepów rabaty mogły nie zostać uwzględnione lub zostać naliczone nieprawidłowo. Po wykryciu usterki rozpoczęto prace nad jak najszybszym przywróceniem prawidłowego działania systemu.

Z przekazanych informacji wynika, że problem udało się usunąć już w niemal 90 proc. placówek. W pozostałych sklepach nadal prowadzone są działania naprawcze. Sieć pozostaje również w kontakcie z franczyzobiorcami i na bieżąco monitoruje wpływ awarii na funkcjonowanie sklepów.

Awaria w Żabce. Zarząd przeanalizuje przyczyny usterki

Po całkowitym usunięciu usterki firma planuje przeprowadzić szczegółową analizę jej przyczyn. Żabka zapowiada także wdrożenie dodatkowych rozwiązań, które mają zapobiec podobnym problemom w przyszłości.

Żabka należy do największych sieci sklepów convenience w Polsce. Funkcjonuje w oparciu o model franczyzowy, a oprócz tradycyjnych sklepów rozwija również sieć bezobsługowych placówek działających pod marką Żabka Nano.

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