Horror w Tłuszczu. Mężczyzna spadł z peronu pod nadjeżdżający pociąg

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-08-02 10:26

Tragiczny finał wieczoru na stacji kolejowej w Tłuszczu (woj. mazowieckie). Około 60-letni mężczyzna niespodziewanie spadł z peronu prosto pod nadjeżdżający skład. Choć służby ratunkowe błyskawicznie pojawiły się na miejscu, życia ofiary nie udało się ocalić.

Czerwony parawan strażacki przy pociągu Kolei Mazowieckich. O tragedii w Tłuszczu przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie/ Materiały prasowe

Tragedia na stacji w Tłuszczu. Mężczyzna zginął pod kołami pociągu

Dramat rozegrał się w sobotę, 1 sierpnia w późnych godzinach wieczornych. Zgłoszenie o wypadku dotarło do ratowników krótko po godzinie 23. Według wstępnych ustaleń policji, poszkodowany najprawdopodobniej stracił równowagę, stojąc na krawędzi peronu, i runął tuż pod jadący skład osobowy na trasie Tłuszcz−Ostrołęka. Obrażenia okazały się na tyle poważne, że poszkodowany zmarł przed przybyciem pomocy.

Krótki komunikat o wypadku wydała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, która w mediach społecznościowych ograniczyła się do informacji o śmiertelnym potrąceniu. Na miejscu natychmiast zjawiły się zastępy straży pożarnej z Tłuszcza, wspierane przez lokalnych druhów z OSP. Oprócz nich w akcji brali udział ratownicy medyczni, policja oraz funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei.

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Wstrzymano ruch pociągów po wypadku w Tłuszczu

W momencie zdarzenia w pociągu znajdowało się dwunastu pasażerów oraz trzyosobowa obsługa. Z uwagi na prowadzone na miejscu działania ratunkowe, wszyscy musieli natychmiast opuścić wagony. Wypadek spowodował całkowite wstrzymanie ruchu kolejowego na tym odcinku, co wiązało się z utrudnieniami.

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