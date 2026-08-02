Ten blok był w PRL adresem najbardziej kontrowersyjnej pary. Tu było siedlisko wolnej miłości

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-08-02 3:30

Warszawski Mokotów kryje niezwykłą historię. W jednym z bloków przy ul. Fryderyka Joliot-Curie przed laty mieszkała najbardziej kontrowersyjna para PRL-u: Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat. Ich związek, określany dziś jako "otwarty", był świadkiem hulaszczego życia towarzyskiego i gościł śmietankę polskiego showbiznesu, stając się symbolem wolnej miłości w tamtych czasach.

Blok na Mokotowie był oazą wolnej miłości

To jedno z tych niepozornych miejsc, które totalnie nie zwraca na siebie uwagi podczas przemierzania miasta. Z zewnątrz nie wyróżnia się niczym szczególnym, tymczasem jego wnętrza kryją niezwykłą historię sprzed już ponad pół wieku.

To właśnie w bloku położonym przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 7 na warszawskim Mokotowie przed ponad 50 laty zamieszkiwała jedna z najbardziej kontrowersyjnych par rodzimego showbiznesu. Mowa o Kalinie Jędrusik i Stanisławie Dygacie.  

On - wrażliwy intelektualista i wybitny pisarz, ona - gwiazda ekranu i seksbomba podziwiania przez mężczyzn; Jędrusik i Dygat uchodzili za wyjątkowo zgodną parę, a ich związek obfitował w miłość. Tyle, że oboje prowadzili specyficzny tryb życia. Dziś nazwalibyśmy ich relację "związkiem otwartym", choć nawet we współczesnej Polsce takie podejście budzi emocje, a co dopiero w PRL-u. 

Co więcej, jak głoszą podania, oboje doskonale wiedzieli o swoich skokach w bok i ponoć nawet znali niektórych ze swoich kochanków. 

Bywali tu (prawie) wszyscy wielcy

Ale blok na Mokotowie był też świadkiem innego rodzaju scen. Państwo Dygatowie prowadzili hulaszczy tryb życia pełen imprez, w których udział brała prawdziwa śmietanka stołecznego świata kultury. Lista gwiazd i legendarnych postaci, które przewinęły się przez ich mieszkanie jest imponująca. Byli wśród nich m.in.:

  • Agnieszka Osiecka,
  • Gustaw Holoubek,
  • Jeremi Przybora,
  • Iga Cembrzyńska,
  • Władysław Komar,
  • Kazimierz Kutz,
  • Tadeusz Konwicki ,
  • Andrzej Trzaskowski, wybitny jazzman, a prywatnie ojciec obecnego prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. 

Drzwi do domu małżeństwa Dygatów były stale otwarte i w zasadzie każdy chętny mógł uczestniczyć w barwnym życiu towarzyskim toczącym się w tych czterech ścianach. 

Dalsze losy małżeństwa Dygatów

Kalina Jędrusik wyszła za Stanisława Dygata w 1957 roku. Miała wtedy 26 lat, a on 43. Ich pełen skandali, ale też wzajemnego uznania związek zakończył się śmiercią pisarza w 1978 roku. Kalina przeżyła go o 13 lat. 

Od grudnia 1972 roku para nie mieszkała już na Mokotowie, gdzie spędziła wcześniej kilkanaście intensywnych lat. Przeprowadzili się na ul. Kochowskiego 8 na Żoliborzu. 

Blok przy ul. Joliot-Curie 7 na Mokotowie. Na miniaturze Kalina Jędrusik. O jej historii przeczytasz na Eska Warszawa.
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