Blok na Mokotowie był oazą wolnej miłości

To jedno z tych niepozornych miejsc, które totalnie nie zwraca na siebie uwagi podczas przemierzania miasta. Z zewnątrz nie wyróżnia się niczym szczególnym, tymczasem jego wnętrza kryją niezwykłą historię sprzed już ponad pół wieku.

To właśnie w bloku położonym przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 7 na warszawskim Mokotowie przed ponad 50 laty zamieszkiwała jedna z najbardziej kontrowersyjnych par rodzimego showbiznesu. Mowa o Kalinie Jędrusik i Stanisławie Dygacie.

On - wrażliwy intelektualista i wybitny pisarz, ona - gwiazda ekranu i seksbomba podziwiania przez mężczyzn; Jędrusik i Dygat uchodzili za wyjątkowo zgodną parę, a ich związek obfitował w miłość. Tyle, że oboje prowadzili specyficzny tryb życia. Dziś nazwalibyśmy ich relację "związkiem otwartym", choć nawet we współczesnej Polsce takie podejście budzi emocje, a co dopiero w PRL-u.

Co więcej, jak głoszą podania, oboje doskonale wiedzieli o swoich skokach w bok i ponoć nawet znali niektórych ze swoich kochanków.

Bywali tu (prawie) wszyscy wielcy

Ale blok na Mokotowie był też świadkiem innego rodzaju scen. Państwo Dygatowie prowadzili hulaszczy tryb życia pełen imprez, w których udział brała prawdziwa śmietanka stołecznego świata kultury. Lista gwiazd i legendarnych postaci, które przewinęły się przez ich mieszkanie jest imponująca. Byli wśród nich m.in.:

Agnieszka Osiecka,

Gustaw Holoubek,

Jeremi Przybora,

Iga Cembrzyńska,

Władysław Komar,

Kazimierz Kutz,

Tadeusz Konwicki ,

Andrzej Trzaskowski, wybitny jazzman, a prywatnie ojciec obecnego prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego.

Drzwi do domu małżeństwa Dygatów były stale otwarte i w zasadzie każdy chętny mógł uczestniczyć w barwnym życiu towarzyskim toczącym się w tych czterech ścianach.

Dalsze losy małżeństwa Dygatów

Kalina Jędrusik wyszła za Stanisława Dygata w 1957 roku. Miała wtedy 26 lat, a on 43. Ich pełen skandali, ale też wzajemnego uznania związek zakończył się śmiercią pisarza w 1978 roku. Kalina przeżyła go o 13 lat.

Od grudnia 1972 roku para nie mieszkała już na Mokotowie, gdzie spędziła wcześniej kilkanaście intensywnych lat. Przeprowadzili się na ul. Kochowskiego 8 na Żoliborzu.

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