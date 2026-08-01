Stanął z biało-czerwoną flagą na dachu. Symboliczny kadr z Godziny "W"

Symboliczny obraz w centrum Warszawy podczas obchodów

Rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego zawsze obfitują w niezapomniane momenty, które trwale zapisują się w świadomości ludzi. W tym roku szczególną uwagę zwrócił mężczyzna, który znalazł się na szczycie jednej z kamienic w centrum stolicy.

Tuż przed nadejściem Godziny "W", wszedł on na samą górę budynku, a dokładnie na zamontowaną tam konstrukcję reklamową. W dłoniach trzymał polską flagę. Kiedy w mieście rozległ się dźwięk syren, wzniósł ją wysoko nad głowę. Jego sylwetka, na tle pochmurnego nieba, była doskonale widoczna nawet z daleka i przykuwała wzrok osób biorących udział w rocznicowych wydarzeniach.

Godzina "W". Warszawa zatrzymała się o 17.00 na znak pamięci

Punktualnie o 17:00, 1 sierpnia, przypada symboliczny moment wybuchu Powstania Warszawskiego, określany jako Godzina "W". Rokrocznie o tej porze mieszkańcy stolicy stają w bezruchu, oddając w ten sposób cześć bohaterom i ofiarom zrywu z 1944 roku.

Tradycja ta została zachowana również podczas ostatnich uroczystości. Ruch uliczny zamarł, przechodnie przystanęli, wszędzie pojawiły się narodowe barwy oraz znaki Polski Walczącej. Pośród wielu poruszających scen z serca Warszawy, to właśnie postać z polską flagą na dachu budynku zapadła w pamięć jako jeden z najsilniejszych obrazów tego dnia.

Zdjęcie z Godziny "W", które może stać się symbolem

Mimo iż obchody obfitowały w różnorodne patriotyczne gesty, to zdjęcie pojedynczego człowieka z narodową flagą przykuwa uwagę swoją wymowną prostotą. Pozbawiony otoczenia tłumów i haseł, ten kadr ma szansę zostać zapamiętany jako ikona tegorocznych uroczystości.

Trzeba jednak podkreślić, że mężczyzna znajdował się na bardzo wysokim stelażu reklamowym. Nie ma informacji, czy mógł tam przebywać. Tego rodzaju konstrukcje są z reguły niedostępne dla osób z zewnątrz, a wspinaczka na nie wiąże się z ryzkiem.

Czym jest Godzina "W" dla historii Warszawy?

Terminem Godzina "W" określa się dokładny czas rozpoczęcia walk w Powstaniu Warszawskim. To właśnie 1 sierpnia 1944 roku, o godzinie 17:00, siły Armii Krajowej przystąpiły do zbrojnego starcia, by uwolnić miasto z rąk niemieckich okupantów. Zryw trwał 63 dni i ostatecznie upadł. W wyniku działań zbrojnych życie straciło kilkadziesiąt tysięcy powstańców oraz blisko 200 tysięcy cywilów, a sama Warszawa legła w gruzach.