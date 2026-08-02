Osoby spacerujące po obrzeżach Ciechanowa dokonały niezwykle wstrząsającego znaleziska. Natknęły się na odcięty fragment ludzkiej dłoni. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy policji, którzy przystąpili do pierwszych czynności śledczych. Do działać skierowano również pracowników miejscowej prokuratury.

Makabryczne odkrycie w Ciechanowie. Spacerowicze znaleźli fragment dłoni

Wstrząsająca sytuacja rozegrała się w sobotni wieczór na obrzeżach miasta, w okolicach ulicy Płockiej. Mieszkańcy przechodzący obok płotu jednej z prywatnych działek dostrzegli leżącą na ziemi ludzką dłoń, która znajdowała się już w stadium rozkładu. Świadkowie poinformowali o całej sytuacji policję.

Gdy tylko policjanci dotarli na wskazane miejsce, odgrodzili teren i przystąpili do oględzin kryminalistycznych. Chwilę później funkcjonariusze zaczęli dokładnie przeczesywać cały sąsiadujący obszar. Działania operacyjne przeciągnęły się do późnej nocy, po czym śledczy podjęli decyzję o ich wznowieniu w niedzielny poranek.

Psy tropiące na ulicy Płockiej. Policja szuka kolejnych śladów

Policjanci prowadzą szeroko zakrojone poszukiwania, aby zweryfikować, czy w najbliższym otoczeniu nie ukryto innych dowodów kluczowych dla całego śledztwa. Do przeczesywania zarośli skierowano specjalnie wyszkolone psy.

- Po znalezionym fragmencie można rozpoznać, że jest to fragment dłoni. Przeszukiwanie okolic nadal trwa

- poinformowała na łamach Polskiej Agencji Prasowej podkomisarz Magda Sakowska, pełniąca funkcję rzeczniczki prasowej Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Policjantka oficjalnie potwierdziła również, że w sprawdzaniu terenu ogromną rolę odgrywają policyjne psy tropiące, które aktywnie wspierają patrole piesze.

Prokuratura w Ciechanowie nadzoruje śledztwo

Zespoły dochodzeniowo-śledcze wykonują szereg działań, które mają wyjaśnić co się stało. Priorytetem jest teraz szybkie ustalenie tożsamości osoby, do której należy fragment dłoni oraz do kogo należy.

Służby oficjalnie wszczęły śledztwo w tej zagadkowej sprawie. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie.