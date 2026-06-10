69-latek groził, że zastrzeli komendanta policji z Piaseczna! Został zatrzymany

Groźby śmierci wobec komendanta policji w Piasecznie

Do szokujących wydarzeń doszło w minioną sobotę, 6 czerwca, kiedy to w ręce mundurowych wpadł 69-letni Leszek K. Z informacji przekazanych przez śledczych wynika, że mężczyzna wysłał e-maila, w którym groził Komendantowi Powiatowemu Policji w Piasecznie pozbawieniem życia przy użyciu broni palnej. Prokurator Piotr Antoni Skiba, pełniący funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Warszawie, poinformował, że celem tego działania było wymuszenie na policjancie podjęcia określonych czynności służbowych. Oprócz gróźb, 69-latek dopuścił się również znieważenia komendanta, używając w swojej wiadomości wulgarnych i obelżywych sformułowań, co miało bezpośredni związek z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych.

Podczas interwencji funkcjonariusze dokonali przeszukania i zabezpieczyli u Leszka K. włoski pistolet gazowy oraz 54 sztuki amunicji. Jak się okazało, mężczyzna nie dysponował stosownym zezwoleniem na posiadanie tego typu uzbrojenia i amunicji.

Niewiarygodna wersja wydarzeń Leszka K.

Po doprowadzeniu do prokuratury, 69-latek złożył wyjaśnienia w charakterze podejrzanego, jednak stanowczo zaprzeczył stawianym mu zarzutom. Odnosząc się do kwestii znalezionej broni, mężczyzna postanowił zamilknąć, a w sprawie gróźb skierowanych do szefa piaseczyńskiej policji przedstawił zupełnie inną narrację. - Przedstawił własną wersję zdarzenia wskazując, że to nie on jest sprawcą przestępstwa, lecz osoba, która miała mu grozić nożem w innej sprawie - przekazał prokurator Skiba.

W związku z powagą sytuacji, Prokuratura Rejonowa w Piasecznie wystąpiła do sądu z wnioskiem o izolację podejrzanego. Sąd Rejonowy w Piasecznie przychylił się do tego żądania i zdecydował o umieszczeniu 69-latka w areszcie tymczasowym na okres trzech miesięcy.

Rzecznik prokuratury dodał również, że śledczy zdążyli już pozyskać ekspertyzę z dziedziny balistyki i budowy broni. W toku dalszych czynności planowane jest powołanie biegłych z zakresu informatyki śledczej oraz przeprowadzenie badań psychiatrycznych, które pozwolą na ocenę poczytalności podejrzanego w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów.