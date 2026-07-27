Zlikwidowano fabrykę narkotyków pod Warszawą! W sprawie zatrzymano obywatela Mołdawii

Wytwórnia mefedronu w Józefowie. Znaleziono specjalistyczny sprzęt

Podczas przeszukania jednej z posesji w Józefowie policjanci odkryli w pełni wyposażone laboratorium przeznaczone do produkcji mefedronu. Jak poinformował rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Otwocku podkom. Patryk Domarecki, na miejscu znajdował się specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do wytwarzania narkotyków syntetycznych.

- Przestępczy proceder odbywał się przy użyciu specjalistycznego sprzętu – w pomieszczeniach znajdował się reaktor, mieszadła, grzałki oraz zaawansowany system wentylacji. Ujawniono także odzież ochronną, w tym specjalne kombinezony i maski - przekazał oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Otwocku podkom. Patryk Domarecki.

Ze względu na charakter nielegalnej produkcji oraz obecność groźnych substancji chemicznych do działań włączono również Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej, która zabezpieczała miejsce akcji.

- Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli około 20 kg gotowego już mefedronu, około 10 kg substancji w fazie krystalizacji, kilkadziesiąt litrów prekursorów chemicznych niezbędnych do wytwarzania narkotyku oraz specjalistyczne urządzenia tworzące linię produkcyjną „białej śmierci” - zaznaczył Domarecki.

Interpol poszukiwał obywatela Mołdawii. Został tymczasowo aresztowany

Na terenie posesji funkcjonariusze zatrzymali 25-letniego obywatela Mołdawii. Po sprawdzeniu jego danych okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu przez organy ścigania w swoim kraju za wcześniejsze przestępstwa związane z narkotykami. Śledczy przedstawili mu zarzuty dotyczące wytwarzania oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających.

Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku, a 25-latek najbliższe miesiące spędzi w areszcie.