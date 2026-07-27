Gdzie dziś będzie burza? Prognoza pogody na poniedziałek 27 lipca

Gwałtowne burze, intensywne opady i ryzyko podtopień na wschodzie

Poniedziałek 27 lipca przyniesie sporo burz nad Polską. Zachodnia część kraju będzie mogła liczyć na przejaśnienia, jednak nad wschodnimi regionami utrzyma się niestabilna pogoda z przelotnymi opadami i wyładowaniami atmosferycznymi.

We wschodniej Polsce burzom towarzyszyć będą ulewne deszcze, a prognozy wskazują na to, że w wielu miejscach spadnie do 30 mm wody. Na Podkarpaciu synoptycy przewidują nawet 40 mm opadów. Taka ilość wody w krótkim czasie może wywoływać lokalne podtopienia.

Wichury podczas burz. Podmuchy do 80 km/h i zróżnicowana temperatura

We wschodniej części Polski będzie wiał silny wiatr. Zwykłe powiewy osiągną prędkość do 60 km/h, z nieco silniejszymi, dochodzącymi do 65 km/h nad Bałtykiem. W trakcie burz wiatr może jednak rozpędzić się nawet do 80 km/h.

Pod względem temperatury Polska podzieli się na kilka stref. W północnych rejonach 18-20 st. C, zdecydowanie cieplej na południowym wschodzie, gdzie słupki rtęci powędrują do 26 st. C.

W Karpatach wichury osiągną 80 km/h, podczas gdy w Sudetach porywy mogą dojść do imponujących 90 km/h.

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