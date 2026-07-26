Problemy na kolei w Warszawie. Awaria utrudnia ruch części pociągów

Awaria sieci trakcyjnej wystąpiła na stacji Warszawa Olszynka Grochowska.

Wybrane pociągi PKP Intercity mogą odjechać z opóźnieniem.

Utrudnienia dotyczą m.in. połączeń do Berlina, Kijowa, Wrocławia i Przemyśla.

Jechałem legendarnym pociągiem. W środku jak kiedyś, aż trudno uwierzyć!

Które pociągi mogą być opóźnione?

Według informacji przekazanych przez PKP Intercity, utrudnienia mogą dotknąć pasażerów podróżujących następującymi pociągami:

IC „Starzyński” - Warszawa Zachodnia - Terespol,

IC „Pilecki” - Warszawa Wschodnia - Żywiec,

EIP - Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny,

BWE - Warszawa Wschodnia - Berlin,

„Kyiv Express” - Warszawa Zachodnia - Kijów,

IC „San” - Warszawa Wschodnia - Przemyśl Główny.

PKP Intercity nie poinformowało jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia. Pasażerowie powinni na bieżąco sprawdzać komunikaty przewoźnika oraz informacje wyświetlane na tablicach odjazdów przed podróżą.