Problemy na kolei w Warszawie. Awaria utrudnia ruch części pociągów

- Awaria sieci trakcyjnej wystąpiła na stacji Warszawa Olszynka Grochowska.
- Wybrane pociągi PKP Intercity mogą odjechać z opóźnieniem.
- Utrudnienia dotyczą m.in. połączeń do Berlina, Kijowa, Wrocławia i Przemyśla.
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Które pociągi mogą być opóźnione?
Według informacji przekazanych przez PKP Intercity, utrudnienia mogą dotknąć pasażerów podróżujących następującymi pociągami:
- IC „Starzyński” - Warszawa Zachodnia - Terespol,
- IC „Pilecki” - Warszawa Wschodnia - Żywiec,
- EIP - Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny,
- BWE - Warszawa Wschodnia - Berlin,
- „Kyiv Express” - Warszawa Zachodnia - Kijów,
- IC „San” - Warszawa Wschodnia - Przemyśl Główny.
PKP Intercity nie poinformowało jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia. Pasażerowie powinni na bieżąco sprawdzać komunikaty przewoźnika oraz informacje wyświetlane na tablicach odjazdów przed podróżą.