Problemy na kolei w Warszawie. Awaria utrudnia ruch części pociągów

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2026-07-26 17:29

Niedzielny wyjazd pociągiem może potrwać dłużej, niż planowali pasażerowie. PKP Intercity poinformuje o awarii sieci trakcyjnej na stacji postojowej Warszawa Olszynka Grochowska. Problemy wpływają na kursowanie kilku pociągów, w tym składów jadących do Berlina, Kijowa i Wrocławia.

Bok pociągu z logo PKP Intercity i widokiem na fotele. O utrudnieniach na kolei przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: Mateusz Kotowicz/REPORTER/ East News
  • Awaria sieci trakcyjnej wystąpiła na stacji Warszawa Olszynka Grochowska.
  • Wybrane pociągi PKP Intercity mogą odjechać z opóźnieniem.
  • Utrudnienia dotyczą m.in. połączeń do Berlina, Kijowa, Wrocławia i Przemyśla.
Jechałem legendarnym pociągiem. W środku jak kiedyś, aż trudno uwierzyć!

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Które pociągi mogą być opóźnione?

Według informacji przekazanych przez PKP Intercity, utrudnienia mogą dotknąć pasażerów podróżujących następującymi pociągami:

  • IC „Starzyński” - Warszawa Zachodnia - Terespol,
  • IC „Pilecki” - Warszawa Wschodnia - Żywiec,
  • EIP - Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny,
  • BWE - Warszawa Wschodnia - Berlin,
  • „Kyiv Express” - Warszawa Zachodnia - Kijów,
  • IC „San” - Warszawa Wschodnia - Przemyśl Główny.

PKP Intercity nie poinformowało jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia. Pasażerowie powinni na bieżąco sprawdzać komunikaty przewoźnika oraz informacje wyświetlane na tablicach odjazdów przed podróżą.

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