Salwa honorowa i apel pamięci na Żoliborzu. Uczczono bohaterów Powstania

Na Żoliborzu uczczono żołnierzy Zgrupowania AK „Żywiciel” w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Pod pomnikiem odbyły się apel pamięci, salwa honorowa i złożenie wieńców.

Powstańcy przypomnieli, że pierwsze walki na Żoliborzu rozpoczęły się jeszcze przed godziną „W”.

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"Warszawa żyje i to jest nasze zwycięstwo"

W uroczystościach uczestniczyli powstańcy warszawscy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, organizacji kombatanckich, harcerze oraz mieszkańcy stolicy. Jednym z najbardziej poruszających momentów było wystąpienie Jakuba Tomasza Nowakowskiego „Tomka”, żołnierza Zgrupowania „Żniwiarz”: - Nie możemy uważać naszego powstania za przegrane. Formalnie przegrało, ale faktycznie zwyciężyło. Warszawa przetrwała, odbudowała się i dziś żyje. I to jest nasze zwycięstwo - powiedział.

Trzaskowski: To było zwycięstwo ducha

Podczas uroczystości odczytano list prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. "Powstanie Warszawskie, mimo że było walką nierówną, było zwycięstwem ducha. Pokazało światu, że Warszawa nie godzi się na zniewolenie i nawet w najtrudniejszych chwilach potrafi zachować godność" - napisał prezydent stolicy.

List skierował również szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parell. Przypomniał, że to właśnie na Żoliborzu pierwsze strzały padły kilka godzin przed wyznaczoną godziną „W”, gdy niemieccy żandarmi natknęli się na żołnierzy Armii Krajowej przygotowujących się do rozpoczęcia walk.

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Tak walczył Żoliborz

Po modlitwie za poległych odczytano apel pamięci oraz nazwiska żołnierzy Zgrupowania „Żywiciel”, którzy zmarli w ciągu ostatniego roku. Następnie oddano salwę honorową i złożono wieńce pod pomnikiem.

Żoliborz był jedną z najbardziej wyjątkowych części walczącej Warszawy. Przez niemal całe Powstanie pozostawał odcięty od Śródmieścia i funkcjonował jako tzw. „Rzeczpospolita Żoliborska” z własną administracją wojskową i cywilną. Dzielnicy broniły zgrupowania „Żaglowiec”, „Żbik”, „Żmija”, „Żniwiarz”, „Żubr” i „Żyrafa”, wspierane przez sanitariuszki i harcerzy przenoszących meldunki kanałami. Walki na Żoliborzu zakończyły się dopiero 30 września 1944 roku. Do niewoli trafiło około 1500 żołnierzy Armii Krajowej. Po 82 latach, ich odwaga i poświęcenie wciąż pozostają symbolem walki o wolność Warszawy i Polski.