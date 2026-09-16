81-latek wpadł pod pociąg. Maszynista zamknął drzwi i odjechał ze stacji

Dramat na stacji. Senior spadł na tory

Do groźnego wypadku doszło w środę (16 września) tuż przed godziną 14:00 na stacji Podkowa Leśna-Wschodnia. Z informacji przekazanych przez policję w rozmowie z „Super Expressem” wynika, że 81-letni pasażer próbował wejść do wagonu WKD, ale stracił równowagę i osunął się w szczelinę oddzielającą pociąg od krawędzi peronu.

Starszy pan został dostrzeżony dopiero po jakimś czasie, kiedy pociąg zdążył już opuścić stację. Mężczyzna leżał wprost na torach. Osoby przebywające w pobliżu od razu powiadomiły odpowiednie służby ratunkowe, wzywając na miejsce policję oraz pogotowie.

– Kiedy na peron przybyli strażacy, wyciągnęli oni mężczyznę z torów. Następnie mężczyzna został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Zdecydowali oni, że senior musi zostać zabrany do szpitala

Policja sprawdza, dlaczego nikt nie zauważył 81-latka

Obecnie służby nie udzielają informacji dotyczących stanu zdrowia 81-latka ani nie potwierdzają, czy odniesione obrażenia stanowią bezpośrednie zagrożenie dla jego życia.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja. Mundurowi muszą ustalić, co dokładnie sprawiło, że senior wpadł w lukę oraz z jakiego powodu nikt nie dostrzegł go przed ruszeniem pociągu. Najważniejszym elementem postępowania będzie prawdopodobnie analiza nagrań z kamer monitoringu zamontowanych na stacji i w samym pojeździe. Oprócz tego funkcjonariusze zbadają sprawność mechanizmów zamykających drzwi i systemów bezpieczeństwa. Planowane jest także przesłuchanie maszynisty, personelu oraz naocznych świadków zdarzenia.

W wyniku tego incydentu ruch pociągów WKD został wstrzymany na około 15 minut. Kursowanie przywrócono niezwłocznie po zakończeniu akcji ratunkowej.