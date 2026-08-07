Adam wyszedł na rower i zniknął. Rodzina apeluje o pomoc w poszukiwaniach 59-latka

Zaginął Adam Oświęciński z warszawskiego Targówka

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego miejscowego komisariatu na Targówku nie przerywają poszukiwań 59-letniego Adama Oświęcińskiego. Mężczyzna po raz ostatni był widziany we wtorek, 28 lipca. Z relacji córki zaginionego, zamieszczonej w sieci, wynika, że 59-latek opuścił swoje mieszkanie przy ulicy Wyszogrodzkiej w godzinach południowych, pomiędzy 12:00 a 13:00. Zapowiadał, że wybiera się na przejażdżkę rowerową. Zabrał swój jednoślad i ślad po nim zaginął.

Od tamtej pory mężczyzna nie pojawił się w domu, nie nawiązał też żadnego kontaktu ze swoimi zaniepokojonymi bliskimi.

Policja prosi o pomoc w odnalezieniu Adama Oświęcińskiego

Mundurowi z komisariatu na Targówku, wspólnie z rodziną 59-latka, gorąco proszą o wsparcie w akcji poszukiwawczej. Zaznaczają, że nawet z pozoru błahe szczegóły, dotyczące ewentualnego przebywania mężczyzny, mogą mieć ogromne znaczenie dla prowadzonej sprawy.

- Osoby mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Warszawa Targówek, tel. 47 723 87 50, lub numerem alarmowym 112. Informacje można również przesłać na adres: [email protected] - przekazał podkom. Maciej Saciuk z KRP VI.

Jak wygląda zaginiony Adam Oświęciński z Warszawy?

wiek: 59 lat

59 lat budowa ciała: normalna

normalna włosy: krótkie, siwe

krótkie, siwe oczy: niebieskie

Gdy widziano go po raz ostatni, miał na sobie granatową koszulkę w jasne, białe paski oraz długie spodnie o barwie khaki. Oprócz tego posiadał przy sobie charakterystyczny, czarno-czerwony plecak sportowej marki „Nike”.

Autor: KRP VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek/ Materiały prasowe

Autor: KRP VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek/ Materiały prasowe

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