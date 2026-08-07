Groźny pożar dostawczaka w Jankach. Bardzo duże utrudnienia w ruchu

Pożar dostawczaka w Jankach 07.08.2026

W piątek, 7 sierpnia doszło do pożaru dostawczego pojazdu marki Iveco w Jankach koło Warszawy. Do zdarzenia doszło na ulicy Mszczonowskiej, na wysokości numeru 60, przed ulicą Przelotową w miejscowości Janki, w powiecie pruszkowskim.

Jak przekazał portal Wawa Hot News 24, ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do pożaru w komorze silnika samochodu dostawczego marki Iveco.

Na miejscu pojawiły się liczne służby - w tym m.in. zastępy Straży Pożarnej z Pruszkowa i okolic Janek.

Utrudnienia w ruchu

Pożar został stosunkowo szybko opanowany, a w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Jednak cała sytuacja spowodowała bardzo duże utrudnienia w ruchu w rejonie ulicy Mszczonowskiej. Kierowcy, którzy zamierzają przemieszczać się w piątek w tym rejonie powinni rozważyć alternatywną trasę.

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