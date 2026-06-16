AI zmienia nas szybciej, niż myślimy. Fascynuje, przeraża i… coraz częściej oszukuje

AI zmienia życie Polaków. I to szybciej, niż myślimy

Z raportu „Polacy i AI – psychika, dobrostan i relacje” wynika, że Polacy mają wobec sztucznej inteligencji mocno ambiwalentne emocje. Z jednej strony widzą w niej ogromny postęp, z drugiej – boją się jej wpływu na codzienność i bezpieczeństwo.

Najmocniej wybrzmiewa jedno: 57% badanych nie ufa już własnej zdolności odróżnienia treści wygenerowanych przez AI od tych stworzonych przez człowieka. To sygnał, że technologia zaczęła wyprzedzać nasze możliwości oceny.

Spada zaufanie do internetu. Polacy czują się oszukiwani

Spadek zaufania — aż 54% Polaków deklaruje, że przestało ufać informacjom w sieci.

Fałszywe treści — 47% przyznaje, że dało się nabrać na materiał wygenerowany przez AI.

Eksperci ostrzegają — prof. Dariusz Jemielniak z PAN podkreśla: „Po raz pierwszy przekazujemy funkcję weryfikacji prawdy systemowi, który sam jej nie weryfikuje”.

To właśnie deepfake’i, zmanipulowane nagrania i realistyczne zdjęcia tworzone przez algorytmy sprawiają, że Polacy coraz częściej czują się zagubieni w informacyjnym chaosie.

Lęk przed deepfake’ami rośnie. To największa obawa Polaków

Najbardziej alarmujący wynik raportu: 79% Polaków boi się, że ktoś wykorzysta ich wizerunek lub głos do stworzenia deepfake’a.

To najwyższy wskaźnik w całym badaniu. Strach przed kradzieżą tożsamości cyfrowej stał się realnym elementem codzienności.

AI fascynuje i przeraża jednocześnie

Polacy mają wobec sztucznej inteligencji mieszane uczucia:

56% uważa AI za wielkie osiągnięcie ludzkości.

52% jednocześnie odczuwa niepokój związany z jej rozwojem.

37% cieszy się, że żyje w epoce AI.

To pokazuje, że fascynacja AI i lęk przed AI nie wykluczają się – często idą w parze.

Co piąty użytkownik czuje się bezpieczniej z chatbotem niż z człowiekiem

To jeden z najbardziej zaskakujących wniosków: 21% aktywnych użytkowników AI deklaruje, że rozmowa z chatbotem daje im większe poczucie bezpieczeństwa niż rozmowa z drugim człowiekiem.

AI zaczyna pełnić rolę nie tylko narzędzia, ale także towarzysza rozmów, również tych emocjonalnych. To nowy, nieoczywisty wymiar relacji człowieka z technologią.

Eksperci: AI wpływa na psychikę i relacje społeczne

Raport Pollstera został uzupełniony komentarzami specjalistów z psychologii, socjologii, filozofii, mediów i cyberbezpieczeństwa. Wszyscy podkreślają jedno: AI zmienia sposób, w jaki myślimy, czujemy i komunikujemy się.

To dopiero początek zmian, które – jak wskazują badacze – będą coraz bardziej widoczne w życiu społecznym.

Jak powstał raport?

Badanie: CAWI, 2–7 marca 2026

Próba: 1021 dorosłych Polaków, reprezentatywna

Instytut: Pollster, właściciel panelu ReaktorOpinii.pl

Poziom ufności: 95%

Pełny raport dostępny jest na stronie Pollstera.

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