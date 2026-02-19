Akcja Alfa na stołecznych ulicach. "Prace jeszcze trochę potrwają"

Nocna mobilizacja służb oczyszczania miasta

Informacja o zintensyfikowanych działaniach nadeszła ze strony Zarządu Oczyszczania Miasta w czwartek, 19 lutego wczesnym rankiem. Decyzja o uruchomieniu akcji Alfa zapadła dokładnie o godzinie 3:30, co było bezpośrednią reakcją na nocne opady śniegu. Do walki ze śliską nawierzchnią skierowano aż 170 posypywarek, a równolegle w teren ruszyły brygady wyposażone w piasek i szufle, by udrożnić ciągi piesze.

"O ile jezdnie, którymi jeżdżą autobusy, są w pełni odśnieżone, o tyle na przystankach i chodnikach prace jeszcze trochę potrwają. Między innymi ze względu na obszar, jaki jest do objechania i odśnieżenia, czyli ponad 4 mln m kw. Ale nie w jednym rejonie czy ciągu, tylko na terenie całego miasta i porozrzucanych w sumie w 7500 miejscach" - poinformował ZOM.

Miejskie służby zapewniają, że sytuacja jest pod stałą kontrolą, a w razie konieczności zostaną wdrożone kolejne procedury. Pracownicy ZOM na bieżąco analizują prognozy meteorologiczne oraz stan nawierzchni dróg w stolicy. W oficjalnym komunikacie zwrócono się również z prośbą do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i ułatwianie przejazdu pojazdom technicznym zajmującym się odśnieżaniem.

Prognoza pogody dla Mazowsza. Co nas czeka?

W kontekście trwających działań kluczowe są przewidywania synoptyków na najbliższe godziny. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, czwartek 19 lutego upłynie na Mazowszu pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia z lokalnymi opadami śniegu, choć w samej Warszawie nie powinny być one intensywne. Termometry pokażą maksymalnie od -4°C do -2°C. Warto odnotować ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem, które wydano dla powiatów: sierpeckiego, żuromińskiego, mławskiego, przasnyskiego oraz ciechanowskiego.

Kolejny dzień, piątek 20 lutego, przyniesie w regionie temperaturę maksymalną od -2°C do 0°C. Zachmurzenie powinno być małe, a w stolicy opady śniegu raczej nie wystąpią, co zwiastuje spokojniejszą aurę bez gwałtownych zjawisk. Mimo optymistycznych prognoz, kierowcy i piesi powinni na bieżąco śledzić komunikaty IMGW, gdyż zimowa pogoda bywa nieprzewidywalna.

Atak zimy w Warszawie. Stolica pokryła się białym puchem (grudzień 2025) - zobacz zdjęcia:

