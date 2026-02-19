PILNE. Podwójne zabójstwo w Raciążu. 29-latek zabił babcię i dziadka

Dramatyczne odkrycie pod Płońskiem. Podwójne zabójstwo w Raciążu

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Raciąż, położonej około 20 kilometrów na północ od Płońska. Lokalne służby odebrały zgłoszenie w ciągu ostatnich godzin. Komenda Powiatowa Policji w Płońsku oficjalnie potwierdza, że znaleziono tam dwa ciała. Pierwsze doniesienia o tej sprawie dotarły do mediów poprzez Gorącą Linię radia RMF FM, potem sprawę potwierdziła policja dla Radia ESKA. Teren został natychmiast zabezpieczony przez mundurowych. Obecnie trwają intensywne czynności pod nadzorem prokuratora, które mają na celu zebranie dowodów i odtworzenie przebiegu wydarzeń. Na tym etapie funkcjonariusze nie ujawnili jeszcze zbyt wielu informacji.

Sprawcą 29-latek, ofiarami jego dziadkowie. Mężczyzna sam zadzwonił na policję

"Około godziny 22:40 za pośrednictwem numeru 112 otrzymaliśmy zgłoszenie od mężczyzny, który powiedział, że zabił dwie osoby i poprosił o przyjazd służb. Policjanci natychmiast zostali skierowani pod wskazany adres w Raciążu. Na miejscu pod domem jednorodzinnym zastali 29-letniego zgłaszającego. Mężczyzna ten był trzeźwy. Wewnątrz budynku funkcjonariusze ujawnili ciała dwóch osób, 72-letniej kobiety i 86-letniego mężczyzny. Wstępnie ustaliliśmy, że były to osoby spokrewnione z zatrzymanym. Byli to jego dziadkowie" - powiedziała Radiu ESKA nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Spokojne miasteczko stało się scenerią zbrodni

Raciąż to niewielki ośrodek miejski w powiecie płońskim, leżący w północno-zachodniej części Mazowsza, około 80 kilometrów od Warszawy. Zamieszkuje go niespełna 4,5 tysiąca osób. Lokalna społeczność jest wstrząśnięta, ponieważ miasto uchodzi za bezpieczne, a poważne akty kryminalne należą tu do rzadkości. Teraz spokój mieszkańców zakłócił widok licznych patroli policyjnych. Śledczy koncentrują się na ustaleniu motywu sprawcy oraz dokładnego czasu zgonu ofiar. Policja zapowiada przekazanie szerszych informacji mediom dopiero po zakończeniu kluczowych czynności procesowych na miejscu tragedii.