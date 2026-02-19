Do interwencji doszło w piątek (13 lutego) przed godziną 15. Zgłoszenie dotyczyło martwego węża zauważonego w lesie. Po przyjeździe na miejsce pracownicy potwierdzili informację. Wszystko wskazuje na to, że zwierzę zostało porzucone.

Pytony są zwierzętami ciepłolubnymi, dlatego w warunkach panujących w okresie zimowym nie mają szans przeżyć. Zwierzę nie nosiło śladów obrażeń, co wskazuje, że najprawdopodobniej zostało porzucone przez człowieka i zamarzło samotnie w lesie. Padlina została zabrana przez firmę, z którą Miasto Otwock ma podpisaną umowę na utylizację zwierząt.

Porzucenie zwierzęta to nie tylko okrucieństwo

Ten smutny przypadek jest przestrogą dla wszystkich, którzy rozważają posiadanie egzotycznych zwierząt. Przypominamy, porzucanie zwierząt jest nie tylko okrutne, ale także niebezpieczne dla środowiska.

Jeśli nie możemy zapewnić odpowiednich warunków: należy poszukać dla zwierzęcia odpowiedzialnego domu lub skorzystać z pomocy specjalistycznych placówek.

Co to za wąż?

Pytony to grupa dużych, niejadowitych węży należących do rodziny Pythonidae, występujących głównie w Afryce, Azji oraz Australii. Są znane ze swoich imponujących rozmiarów, niektóre gatunki, jak pyton siatkowany, należą do najdłuższych węży na świecie.

Pytony mają silne, muskularne ciała, dobrze rozwinięty zmysł węchu i specjalne dołki termiczne, które pozwalają im wykrywać ciepło ciała ofiary, co ułatwia polowanie nawet w ciemności.

W przeciwieństwie do węży jadowitych, pytony zabijają zdobycz przez duszenie (owijanie się wokół ofiary i stopniowe zaciskanie ciała). Polują głównie na ssaki i ptaki, a po połknięciu dużej ofiary mogą przez długi czas nie jeść.

Większość gatunków prowadzi samotniczy tryb życia, a ciekawostką jest to, że samice pytonów często opiekują się jajami, ogrzewając je drżeniem mięśni, co pomaga utrzymać odpowiednią temperaturę podczas inkubacji.