Akcja CBA w mazowieckich szpitalach. Trzy osoby usłyszały zarzuty korupcyjne

D.P
2026-07-29 15:41

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili akcję w sześciu szpitalach na Mazowszu. W ramach prowadzonego śledztwa zabezpieczyli dokumentację oraz nośniki danych związane z podejrzeniami korupcji i nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych. Do tej pory zarzuty przedstawiono trzem osobom, jednak śledczy nie wykluczają kolejnych ustaleń. Szczegóły sprawy przedstawiamy poniżej.

Naszywka CBA na ramieniu agenta. Na miniaturze sala szpitalna z łóżkami. O akcji służb przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: Centralne Biuro Antykorupcyjne/ Pixabay.com

Akcja CBA w mazowieckich szpitalach. Chodzi o przetargi i łapówki

Działania CBA objęły sześć placówek medycznych na terenie Mazowsza. Czynności są częścią postępowania dotyczącego możliwych nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych oraz podejrzeń korupcyjnych z lat 2020–2021. Na obecnym etapie zarzuty usłyszały trzy osoby, ale śledztwo nadal jest prowadzone i może przynieść kolejne rozstrzygnięcia.

Jak poinformowało Centralne Biuro Antykorupcyjne, 28 lipca funkcjonariusze z warszawskiej delegatury wykonywali czynności procesowe na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sieradzu. Podczas przeszukań zabezpieczyli dokumenty oraz nośniki elektroniczne, które zostaną poddane szczegółowej analizie w toku postępowania.

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Zarzuty dla zatrzymanych przez CBA. Śledztwo dotyczy funduszy na szkolenia

Śledztwo obejmuje zdarzenia z lat 2020–2021. Prokuratura wraz z CBA wyjaśnia, czy osoby pełniące funkcje publiczne mogły wręczać lub przyjmować korzyści majątkowe. Badany jest również sposób rozdysponowania środków przekazanych przez samorząd na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia.

Do tej pory zatrzymano trzy osoby, którym przedstawiono zarzuty. Jak podkreśla CBA, postępowanie ma charakter wielowątkowy i wciąż jest rozwijane. Po przeanalizowaniu zabezpieczonych materiałów śledczy zapowiadają następne czynności procesowe, które mogą doprowadzić do kolejnych ustaleń.

Źródło: fakt.pl

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