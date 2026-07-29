Akcja CBA w mazowieckich szpitalach. Trzy osoby usłyszały zarzuty korupcyjne

Akcja CBA w mazowieckich szpitalach. Chodzi o przetargi i łapówki

Działania CBA objęły sześć placówek medycznych na terenie Mazowsza. Czynności są częścią postępowania dotyczącego możliwych nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych oraz podejrzeń korupcyjnych z lat 2020–2021. Na obecnym etapie zarzuty usłyszały trzy osoby, ale śledztwo nadal jest prowadzone i może przynieść kolejne rozstrzygnięcia.

Jak poinformowało Centralne Biuro Antykorupcyjne, 28 lipca funkcjonariusze z warszawskiej delegatury wykonywali czynności procesowe na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sieradzu. Podczas przeszukań zabezpieczyli dokumenty oraz nośniki elektroniczne, które zostaną poddane szczegółowej analizie w toku postępowania.

Zarzuty dla zatrzymanych przez CBA. Śledztwo dotyczy funduszy na szkolenia

Śledztwo obejmuje zdarzenia z lat 2020–2021. Prokuratura wraz z CBA wyjaśnia, czy osoby pełniące funkcje publiczne mogły wręczać lub przyjmować korzyści majątkowe. Badany jest również sposób rozdysponowania środków przekazanych przez samorząd na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia.

Do tej pory zatrzymano trzy osoby, którym przedstawiono zarzuty. Jak podkreśla CBA, postępowanie ma charakter wielowątkowy i wciąż jest rozwijane. Po przeanalizowaniu zabezpieczonych materiałów śledczy zapowiadają następne czynności procesowe, które mogą doprowadzić do kolejnych ustaleń.

Źródło: fakt.pl

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