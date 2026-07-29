Zasztyletował ukochaną po wspólnej kolacji. Poszło o abonament telefoniczny

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Andrzej Woźniak reporter
Andrzej Woźniak reporter
2026-07-29 15:03

Mieszkaniec podwarszawskiej miejscowości zamordował swoją partnerkę tuż po wspólnym posiłku. Następnie skontaktował się z bliskimi ofiary, aby przekazać im tragiczną informację. 53-letni Dariusz W. ze Strzały wbił nóż w ciało 55-letniej Edyty K., po czym usiadł i czekał na przyjazd patrolu. Mężczyzna nie stawiał oporu podczas zatrzymania oraz od razu potwierdził swoją winę. Siedlecki Sąd Okręgowy otrzymał już akt oskarżenia. Sprawcy grozi dożywocie.

  • Przed wymiarem sprawiedliwości stanie 53-letni mężczyzna, który pozbawił życia swoją 55-letnią partnerkę.
  • Sprawca podczas domowej awantury zaatakował kobietę ostrym narzędziem aż pięć razy, po czym powiadomił jej krewnych i spokojnie oczekiwał na przyjazd funkcjonariuszy.
  • Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia.
Zasztyletował i przeciął piłą sąsiada. Dostał 15 lat

Polecany artykuł:

Zasztyletował żonę i przepadł bez wieści. Ciało zabójcy znaleziono na drugim ko…

Dariusz W. i Edyta K. tworzyli udany związek

Znali się od kilkunastu lat, a od dekady byli parą. Mieszkali razem w Strzale pod Siedlcami i - jak wspominają ich znajomi - tworzyli zgodny związek. Chętnie bywali na spotkaniach towarzyskich i potańcówkach, a między nimi nie dochodziło do awantur, nawet po alkoholu - dlatego też wiadomość o śmierci Edyty K. (†55 l.) była dla wszystkich ogromnym szokiem.

Awantura po powrocie do domu

Do tragedii doszło późnym popołudniem w domu pary. Edyta i Dariusz wrócili z wizyty u rodziców kobiety. Zjedli kolację, po czym między partnerami wywiązała się kłótnia. Według ustaleń śledczych powodem sprzeczki mogło być nieporozumienie dotyczące abonamentu telefonicznego, który kobieta miała wykupić partnerowi. W pewnym momencie emocje wymknęły się spod kontroli.

53-latek miał chwycić za nóż i zadać partnerce pięć ciosów w klatkę piersiową. Kobieta upadła na podłogę. Mimo wezwania pomocy nie udało się jej uratować.

Polecany artykuł:

Zasztyletował kolegę w szkolę - jest prawomocny wyrok dla nastoletniego zabójcy…

Po wszystkim zadzwonił do rodziny

Po zabójstwie Dariusz W. nie próbował uciekać. Zadzwonił do jednego z członków rodziny Edyty K. i poinformował o tym, co się wydarzyło. Następnie czekał na przyjazd policjantów.

- Przyznał się do zabójstwa i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany - przekazała prok. Katarzyna Wąsak z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach. Śledczy ustalili również, że w chwili popełnienia zbrodni mężczyzna był trzeźwy.

Kobieta w pasiastej koszulce. Obok zatrzymanie i transport ciała. O tragedii w Strzale przeczytasz na Eska Warszawa.
Galeria zdjęć 27

Akt oskarżenia trafił do sądu

Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci kobiety były liczne obrażenia zadane ostrym narzędziem. Na miejscu zabezpieczono także nóż, którym według śledczych zadano śmiertelne ciosy.

Prokuratura zakończyła już śledztwo i skierowała do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi W. W najbliższym czasie rozpocznie się proces 53-latka. Za zabójstwo partnerki grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Polecany artykuł:

Prezes odpalił granat na spotkaniu zarządu i zabił wspólnika. Makabryczna zbrod…