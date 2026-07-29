Tragedia w Lesznowoli. Kierowca ciężarówki zasłabł za kierownicą i zmarł

Do tragedii doszło przy ul. Jedności w Lesznowoli w powiecie piaseczyńskim.

Kierowca ciężarówki zasłabł podczas wyjeżdżania z terenu jednej z posesji.

Mimo długotrwałej reanimacji mężczyzna zmarł na miejscu.

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Zasłabł podczas wyjeżdżania z posesji

Do tragicznego zdarzenia doszło przy ulicy Jedności w Lesznowoli. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca samochodu ciężarowego podczas wyjeżdżania z terenu jednej z posesji nagle stracił przytomność za kierownicą. Świadkowie natychmiast ruszyli z pomocą. Udało im się wydostać mężczyznę z kabiny pojazdu, a jednocześnie powiadomili służby ratunkowe.

Kierowca zmarł pomimo reanimacji

Na miejsce skierowano straż pożarną oraz zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Mimo długotrwałej walki o życie kierowcy nie udało się go uratować. Lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Śledczy będą ustalać dokładny przebieg zdarzenia oraz przyczynę śmierci kierowcy. Nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło do nagłego zasłabnięcia mężczyzny..

Źródło: Wawa Hot News 24