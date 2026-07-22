Ciężarówka przejechała po 84-letniej kobiecie. Dramat na Ursynowie!

Dramatyczny wypadek w Warszawie. Samochód potrącił seniorkę

We wtorek, 21 lipca, w Warszawie doszło do bardzo groźnego zdarzenia. O godzinie 13:40 na ulicy Pasaż Ursynowski ciężarówka potrąciła 84-letnią kobietę. O sprawie poinformował Miejski Reporter. Do wypadku z udziałem samochodu ciężarowego marki DAF doszło w okolicy prowadzonych prac drogowych.

Z doniesień lokalnego portalu wynika, że ten fragment ulicy jest obecnie w przebudowie. W związku z pracami przy odnowie chodników w okolicach budynku z numerem 9, regularnie pojawia się tam sprzęt ciężki oraz pojazdy transportujące kruszywo i inne potrzebne materiały.

Kierujący ciężarówką rozładował towar we wskazanym punkcie, a następnie rozpoczął jazdę. Na ten moment nie jest jasne, w jakich okolicznościach 84-letnia kobieta, będąca pod opieką towarzyszącej jej osoby, znalazła się bezpośrednio przed maską samochodu. Z pierwszych informacji wynika, że seniorka przekraczała ulicę, korzystając prawdopodobnie z tzw. przejścia sugerowanego.

Przejście sugerowane to wyznaczona infrastruktura, ułatwiająca przechodzenie na drugą stronę ulicy, jednak pozbawiona znaków charakterystycznych dla tradycyjnych "zebr". Z tego względu osoba piesza musi zachować szczególną ostrożność, ponieważ nie przysługuje jej tam pierwszeństwo.

Starsza kobieta wpadła pod koła pojazdu budowlanego na Ursynowie

Z informacji zebranych przez Miejskiego Reportera wynika, że 84-latka najpierw znalazła się pod prawym kołem z przodu pojazdu. Niestety, po tym, jak upadła, kolejne koła ciężarówki miażdżyły jej nogi. Kierujący autem zorientował się o całym dramacie dopiero w momencie, gdy spojrzał w boczne lusterko.

Służby ratunkowe błyskawicznie pojawiły się na miejscu tragedii. Po udzieleniu pierwszej pomocy ratownicy pilnie przetransportowali ranną seniorkę do najbliższego szpitala. Poszkodowana znajduje się w stanie zagrażającym życiu, a lekarze kontynuują walkę o jej zdrowie.

Miejski Reporter podaje, że mężczyzna siedzący za kierownicą pojazdu ciężarowego był trzeźwy, a dokumenty uprawniające go do jazdy były ważne i poprawne. Funkcjonariusze policji zbierają dowody, by ustalić dokładny przebieg i przyczyny tej tragedii.

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